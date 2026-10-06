Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Pinga privée de réseau Vodacom depuis près de deux semaines

6 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La cité de Pinga, dans le territoire de Walikale, au Nord-Kivu, est privée de réseau de téléphonie mobile Vodacom depuis près de deux semaines. Cette interruption perturbe les communications et les transactions financières, selon des habitants et le Cadre inter-paysan pour la transformation des conflits (CITC).

Contactée, la compagnie Vodacom n'a pas encore communiqué les raisons de cette interruption au moment de la publication de cet article.

À Pinga, où il n'existe pas de banque, les services de mobile money constituent un moyen essentiel pour effectuer des transactions. Leur interruption affecte notamment le paiement des salaires de certains agents de l'État, des enseignants et du personnel soignant, rapporte le CITC.

Pour communiquer avec leurs proches, certains habitants se tournent vers le Wi-Fi disponible de manière intermittente dans quelques structures publiques. D'autres doivent parcourir plus de 20 kilomètres pour accéder à un réseau téléphonique et effectuer leurs communications ou transactions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une situation qui favorise les rumeurs

Le CITC estime que cette coupure isole davantage Pinga du reste du pays, dans un contexte déjà marqué par l'insécurité. La difficulté d'accéder rapidement à des informations fiables favoriserait également, selon cette organisation, la circulation des rumeurs.

Les habitants demandent à Vodacom de rétablir rapidement le réseau et de communiquer sur les raisons de cette interruption.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.