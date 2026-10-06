Togo: Rapprocher forces de l'ordre et citoyens

6 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Face à un contexte sécuritaire de plus en plus exigeant, la police nationale veut renforcer le dialogue avec la population.

Son directeur général, le commissaire divisionnaire Akatao Babarime, a réaffirmé mardi cette volonté à l'ouverture de Journées portes ouvertes. Policiers et citoyens y sont invités à échanger sur les missions, les méthodes et la réalité du métier.

Au programme : des expositions, des démonstrations et des rencontres avec les unités spécialisées, territoriales et techniques. L'initiative doit aider le public à mieux comprendre le fonctionnement de la police, et permettre aux forces de sécurité de faire connaître leurs contraintes sur le terrain.

L'histoire de la police nationale remonte à 1920, avec la création du premier commissariat à Lomé.

Depuis l'indépendance, l'institution a connu plusieurs réformes : la Sûreté nationale est devenue Direction générale de la police nationale en 1992, puis elle a été réorganisée dans le cadre de la refondation des forces de défense et de sécurité.

Au-delà de sa mission première, la police mène aussi des activités sociales, sportives et culturelles, autant de moyens de multiplier les points de contact avec la société.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.