Afrique de l'Ouest: Côte d'Ivoire - Bidc - 13 ans de coopération renforcée et 1,5 milliard de dollars annoncés pour le PND 2026-2030

Ce lundi 5 octobre 2026, le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a reçu au Palais présidentiel, le Président de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc), Dr George Agyekum Donkor. La Présidence de la République qui s'en fait écho sur les réseaux sociaux indique qu'au coeur des échanges, l'on note le financement de projets structurants et les perspectives de renforcement de la coopération avec l'institution financière régionale.

Le partenariat entre dans une nouvelle phase. Puisque le Vice-Président ivoirien a annoncé un engagement de la Bidc à hauteur de 1,5 milliard de dollars US en faveur du financement du Plan national de développement 2026-2030.

Se félicitant, Tiémoko Meyliet Kiné a indiqué qu'il s'agit là d'un signal fort de soulignant « la confiance de nos partenaires dans la vision portée par le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, pour bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus prospère, résiliente et compétitive ". Et d'ajouter : " Le développement d'une nation se construit aussi grâce à des partenariats solides, fondés sur une vision commune et une confiance durable ".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le Président de la Bidc a réaffirmé la volonté de son institution d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la " transformation structurelle par l'industrialisation, la numérisation de l'économie et le développement du capital humain".

Des relations axées sur le concret

Il est à noter que depuis 2011, la Côte d'Ivoire est le premier bénéficiaire des interventions de la Bidc. Parce que l'arrivée au pouvoir du Président Alassane Ouattara en 2011 a marqué une accélération du partenariat avec l'institution sous-régionale.

En mai 2021, le Président Ouattara et le Président de la BIDC faisaient le point sur « le niveau d'exécution des 12 projets financés par cette Banque dans le pays. Au 31 mars 2021, la Bidc affichait déjà 275 milliards de Fcfa d'engagements au titre de 37 projets en Côte d'Ivoire, ce qui faisait du pays le premier bénéficiaire des interventions de la Banque dans la sous-région . Douze projets étaient alors en cours d'exécution pour un montant de 107 milliards de Fcfa.

Les secteurs couverts par ce partenariat sont multiples dont les infrastructures, l'énergie, le numérique, l'eau, la santé, l'éducation, l'industrie, le tourisme ou encore l'appui aux petites et moyennes entreprises (Pme). Au total, les engagements cumulés sont estimés à 1,2 milliard de dollars US.

La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Bidc porte également sur des financements concrets et ciblés et s'est traduite par des lignes de crédit et des projets d'infrastructures. Fin 2024, la Bidc a accordé 36 milliards de Fcfa à la Côte d'Ivoire. L'objectif pour soutenir le développement des Pme et Pmi. Concrètement, 10 milliards de Fcfa ont été alloués à la Bsic-CI pour les Pme/Pmi dans la santé, l'éducation, l'agro-industrie et les Btp. Précisément 26,23 milliards de Fcfa ont été octroyés à la Société multinationale de bitume (Smb), pour faciliter les importations et les grands chantiers d'infrastructures.

En août 2024, la Bidc préparait déjà plusieurs projets en cours d'exécution en Côte d'Ivoire, pour un montant total de 100,7 milliards de Fcfa, environ 185 millions USD .

Dans le social, la Bidc et la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci) ont signé le 3 septembre 2026 une ligne de 10 milliards de Fcfa pour booster l'offre de logements et soutenir les Pme et Pmi du secteur de l'immobilier.

La Banque a aussi cofinancé la réhabilitation du corridor routier Abidjan-Adzopé à hauteur de 5,512 milliards de Fcfa, une artère vitale pour le cacao, le café et le bois.

La bonne santé de la coopération entre la Bidc et l'État ivoirien est surtout le fruit d'une convergence avec le Pnd qui a eu pour conséquence un ancrage à Abidjan. Parce que l'institution met en avant la concordance entre sa stratégie et les priorités ivoiriennes. En 2021, elle saluait la cohérence avec les trois piliers du Pnd 2021-2025 : l'industrie, la digitalisation de l'économie et le développement humain . Ce rapprochement s'est matérialisé le 1er décembre 2025, lorsque la Bidc a inauguré son premier bureau régional à Abidjan. L'objectif étant de mieux assurer le suivi et la coordination des projets qu'elle finance en Côte d'Ivoire et dans la sous-région .