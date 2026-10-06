Le Directeur général de la Police nationale a reçu en audience une délégation de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances (Fssa), conduite par son Président, El Hadji Amar Kébé.

Selon un communiqué de presse, les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun: Taxawuleen: la relance du dispositif de constat amiable et les perspectives de partenariat avec la Police Nationale, notamment sur le volet formation. Il y a également la campagne nationale de contrôle des attestations d'assurance automobile, dont les modalités d'organisation ont été examinées. L'Assemblée générale de la Carte Brune Cedeao, qui se tiendra du 19 au 22 octobre 2026 à Dakar, était aussi au menu de la rencontre.

La Carte Brune, explique-t-on, est le dispositif régional d'indemnisation des victimes d'accidents impliquant un véhicule étranger de la zone Cedeao. Le concours de la Police nationale a été sollicité pour contribuer au bon déroulement de cette rencontre. Au cours de la rencontre, la deuxième édition du Salon de l'Assurance, rendez-vous désormais annuel de la Fssa, qui se tiendra les 8 et 9 décembre 2026 à Dakar autour du thème : « Accélérer la cadence de règlement des sinistres automobiles ». L'autre point a porté sur le renforcement de la coopération entre la Fssa et la Direction générale de la Police nationale, avec la perspective de formaliser cette collaboration par une convention de partenariat.

Cette audience, renseigne le document, a permis d'examiner plusieurs pistes de coopération entre les deux institutions et de convenir des prochaines étapes sur les différents dossiers abordés. La Fssa remercie le Directeur général de la Police nationale et ses équipes pour la qualité de leur accueil et de leur écoute, et se réjouit de la dynamique de coopération ainsi engagée au service des populations.

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