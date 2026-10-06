Afrique: E-Business International Summit - La 2e édition prévue les 26 et 27 novembre prochain à Dakar

6 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La 2e édition de l'E-Business International Summit réunit à Dakar les acteurs qui transforment le e-commerce, la logistique et les solutions digitales en moteurs du marché unique africain. Selon un communiqué de presse, ce sera les 26-27 novembre 2026.

En 2026, renseigne la même source, le commerce digital africain entre dans une phase décisive : celle de l'exécution. Les consommateurs achètent davantage en ligne, les Pme cherchent des marchés au-delà de leurs frontières, les plateformes se structurent, tandis que les paiements, la donnée, l'intelligence artificielle et la logistique deviennent les nouvelles infrastructures du commerce intra-africain.

C'est pour répondre à ce moment charnière que l'E-Business International Summit revient pour sa 2e édition, les 26 et 27 novembre 2026 au Cices de Dakar. Ebis 2026 veut être plus qu'un sommet : un espace d'affaires, de rencontres et de solutions où institutions, entreprises, marketplaces, logisticiens, fintechs, startups, investisseurs et médias travaillent ensemble à rendre le e-commerce africain plus fluide, plus connecté et plus compétitif.

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Ebis 2026 ouvre ses portes aux sponsors, exposants, partenaires, délégations, startups, médias et visiteurs. Pendant deux jours, Dakar deviendra un carrefour d'affaires et d'idées pour celles et ceux qui veulent bâtir une Afrique numérique plus intégrée, plus souveraine et plus compétitive.

Ebis 2026 invite les médias sénégalais, ouest-africains et panafricains à rejoindre l'événement en tant que partenaires média officiels. À l'heure où le commerce numérique, la logistique, l'intelligence artificielle et les solutions digitales redessinent l'économie africaine, les médias jouent un rôle essentiel dans la diffusion des connaissances, des innovations et des opportunités.

L'E-Business International Summit est un rendez-vous panafricain dédié au e-commerce, à la logistique, aux solutions digitales et à l'entrepreneuriat numérique. Né à Dakar, Ebis rassemble les décideurs, innovateurs et investisseurs qui façonnent l'économie numérique du continent afri

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