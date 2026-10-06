Ile Maurice: Des habitants descendent dans la rue et brûlent des pneus après quatre jours sans eau

6 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Vives tensions dans la soirée du 5 octobre à Phoenix : des habitants ont bloqué un accès principal de la localité. Ils ont brûlé des pneus et placé divers obstacles sur la chaussée pour dénoncer l'absence d'eau dans leurs robinets depuis quatre jours. Selon eux, la situation perdure malgré plusieurs démarches auprès des autorités.

L'un des riverains a déclaré : «On n'a plus d'eau pour faire la cuisine ni pour nous doucher. Nous ne savons plus comment faire. Cela fait quatre jours que nous n'avons plus d'eau, mais nous ne comprenons pas comment les habitants des régions voisines, eux, en ont alors que le système doit passer par chez nous avant d'aller chez eux.»

Le junior minister aux Collectivités locales et député de la circonscription n°15 La Caverne-Phoenix, Fawzi Allymun, s'est rendu sur place et a tenté de calmer les esprits. Il a annoncé que des camions citernes seraient dépêchés pour approvisionner les maisons. Il a aussi indiqué aux manifestants qu'il était en contact avec le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, ainsi qu'avec Patrick Assirvaden, ministre de l'Énergie et des services publics, actuellement à l'étranger et attendu à Maurice, ce mardi 6 octobre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fawzi Allymun a également évoqué la crise de l'eau qui frappe le pays, précisant que le réservoir de Mare-aux-Vacoas se trouverait à moins de 38 % de sa capacité. La Central Water Authority (CWA) a tenu un conseil d'administration d'urgence le lundi 5 octobre, une réunion de crise devant suivre ce mardi 6 octobre, sous la présidence de Patrick Assirvaden.

Les manifestants, eux, préviennent qu'ils continueront à faire entendre leur voix dans la rue tant qu'une solution ne sera pas trouvée.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.