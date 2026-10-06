Ile Maurice: Plus de 8 000 véhicules contrôlés

6 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Au terme de l'opération «Weekend Crackdown», menée du samedi 3 octobre à 6 heures au lundi 5 octobre à 6 heures, 8 255 véhicules ont été contrôlés à travers l'île, dont 2 063 ont donné lieu à des Road Traffic Offences (RTO).

Sur le plan routier, la police fait état de 21 conducteurs positifs à l'alcotest et de 18 positifs à un drug test. C'est la Traffic Branch qui totalise le plus grand nombre de RTO, soit 693, devant l'Eastern Division (382) et l'Emergency Response Service (ERS) avec 285 délits recensés. L'ERS reste l'unité ayant arrêté le plus de véhicules (1 836), suivie de la Traffic Branch (1 406) et de la Southern Division (1 259).

Côté commerces, 222 shop checks ont été effectuées, débouchant sur 18 contraventions. Seize d'entre elles ont été relevées dans le Sud et deux dans l'Est.

Le National Coast Guard (NCG) a, de son côté, contrôlé 234 pleasure crafts, avec deux contraventions, ainsi que 31 skippers, dont deux ont été verbalisés. Quarante-huit véhicules ont aussi été vérifiés, avec six RTO à la clé, et 37 vendeurs ambulants ont été contrôlés sur les plages.

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