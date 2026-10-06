Ile Maurice: Une altercation entre un touriste et un garde-côtes fait polémique

Une vive altercation survenue dans l'après-midi du lundi 5 octobre à Grand-Baie suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Une vidéo montre un touriste impliqué dans une altercation avec un officier de la National Coast Guard (NCG), avant qu'un citoyen vraisemblablement mauricien n'intervienne à son tour.

Dans la séquence qui circule sur les réseaux sociaux, le touriste et l'officier de la NCG sont d'abord vus en pleine discussion. La situation dégénère ensuite. À un moment donné, l'officier fait un croche-pied au touriste, échoue, puis le pousse au sol, le faisant chuter. Une autre personne, vraisemblablement un citoyen mauricien, intervient alors et lui donne un coup de pied au visage alors que le touriste est au sol.

La scène, filmée par un témoin et largement relayée sur les réseaux sociaux, a provoqué de nombreuses réactions en raison de la violence visible dans la séquence.

La junior minister au Tourisme, Anabelle Savabaddy, a réagi à cette affaire. Elle condamne fermement «tout acte de violence, quelle qu'en soit la nature ou l'auteur». Pour elle, de tels comportements sont incompatibles avec les valeurs de respect, d'hospitalité et de sécurité qui doivent prévaloir à Maurice, particulièrement dans les lieux touristiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Anabelle Savabaddy appelle toutefois à la prudence et insiste sur la nécessité de ne pas tirer de conclusions hâtives à partir d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Elle estime que les faits doivent être établis «avec rigueur, impartialité et exactitude».

Une réunion est prévue ce mardi 6 octobre à son bureau, avec les parties et autorités concernées afin d'obtenir un rapport complet sur les circonstances de l'incident et établir les éventuelles responsabilités.

La Police du Tourisme a, entre-temps, déjà pris en main le dossier, selon la junior minister. Des mesures appropriées seront prises après vérification des faits et conformément aux lois et procédures en vigueur.

Anabelle Savabaddy rappelle enfin que Maurice est reconnue comme une destination fondée sur l'hospitalité, le respect et la sécurité. Elle affirme : «La vérité doit précéder toute décision. La responsabilité doit suivre les faits.»