Ile Maurice: Un retraité accuse ses proches d'avoir prélevé Rs 180 000 sur son compte

Un sexagénaire retraité, qui vit seul à Forest-Side, a découvert que Rs 180 000 avaient été transférées de son compte bancaire à son insu par la femme de son neveu et par leur fils. Le mercredi 2 septembre, vers 14 heures, il se trouvait seul à son domicile et se serait endormi en laissant sur sa table de chevet son téléphone portable et son portefeuille, dans lequel se trouvait un papier sur lequel était inscrit son code PIN.

La maison n'était pas verrouillée. En consultant son compte MCB Juice à son réveil, il aurait découvert deux transferts de Rs 90 000 chacun, effectués sans son autorisation. Le premier transfert aurait été effectué le 31 août et le second, le 2 septembre.

Il aurait confronté la femme de son neveu et leur fils, et ces derniers auraient reconnu qu'ils avaient effectué ces transferts de son compte sans son autorisation. Ils lui auraient promis de lui rendre la totalité de la somme due dans un délai de six mois, à raison de Rs 30 000 par mois.

Mais le 7 septembre, son neveu aurait débarqué chez lui tard dans la soirée, l'aurait giflé et menacé de le tuer s'il les dénonçait à la police. Le 2 octobre, une nouvelle confrontation aurait eu lieu.

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Cette fois, sa nièce par alliance lui aurait dit qu'elle lui rendrait l'argent quand elle en aurait les moyens et l'aurait menacé de l'accuser à tort d'attouchements auprès de la police. Les policiers recherchent le neveu, sa femme et leur fils.