Ile Maurice: Le congé du constable aurait été planifié plusieurs semaines auparavant

L'absence du constable cité dans l'affaire Lily Romain, une Française en détention dans une affaire d'importation de drogue dont la valeur est estimée à Rs 60 millions, n'aurait aucun lien avec les développements récents de l'enquête. Le policier, aujourd'hui affecté au poste de police de l'hôpital Victoria, à Candos, profite actuellement de ses congés accumulés. Selon nos renseignements, cette période de repos avait été sollicitée plusieurs semaines avant que les événements survenus au poste de police de Sodnac ne soient révélés.

Cette précision intervient alors que les investigations se poursuivent autour de ce qui se serait produit au petit matin du 13 juillet. Le constable est soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec Lily Romain alors que la ressortissante française se trouvait en détention.

Les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) tentent surtout de reconstituer les mouvements de la détenue à l'intérieur du poste. Elle aurait quitté sa cellule durant la nuit pour se rendre dans une autre partie du bâtiment en compagnie du policier avant d'être ramenée derrière les barreaux.

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L'enquête ne se limite toutefois pas aux agissements présumés du constable. Elle porte également sur le fonctionnement du poste et la surveillance exercée cette nuit-là. Dans cette optique, le sergent qui était de service et assumait la responsabilité du poste devrait être interrogé. Les enquêteurs chercheront notamment à savoir où il se trouvait durant la période entre 3 heures et 6 heures, au cours de laquelle les faits allégués se seraient déroulés.

Les registres devraient également être passés au crible. La MCIT s'intéresse aux mentions notées au Diary Book concernant la présence de la détenue dans sa cellule et aux validations effectuées durant le service. Les images enregistrées par le système de vidéosurveillance devraient, elles, aider les enquêteurs à confronter ces notes aux déplacements réellement effectués cette nuit-là.

La Woman Police Constable responsable de la surveillance de la détenue a depuis été affectée à un autre poste dans l'ouest du pays. Le constable concerné a, lui, été muté à l'hôpital Victoria, mais n'y a pas encore pris son service car il profite de ses congés accumulés.

Il est toutefois important de dissocier ce congé de l'affaire, car sa demande avait déjà été faite plusieurs semaines avant que les allégations ne soient rendues publiques.

Pour ce qui est du volet administratif, des procédures disciplinaires ont été engagées à la suite des recommandations du bureau du Directeur des poursuites publiques. Le constable n'a, à ce stade, pas été arrêté dans le cadre de cette affaire.

L'enquête devra désormais permettre de déterminer non seulement les circonstances exactes des faits allégués, mais également si les règles entourant la surveillance et les déplacements d'une personne en détention ont été respectées ou pas.