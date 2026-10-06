Ile Maurice: Du cannabis d'une valeur de Rs 3,98 millions saisi

Une importante quantité de cannabis, dont la valeur marchande est estimée à Rs 3 976 500, a été saisie lors d'une opération menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) Metro North à Riche-Terre, le dimanche 4 octobre, vers 18 h 55. Les policiers ont effectué une descente au domicile de Peter Gary Shane Chutoo, soudeur de 38 ans habitant Riche-Terre.

Ils ont mis la main sur trois sachets contenant respectivement 58 g, 22 g et 41 g de cannabis présumé, une balance électronique et un sac en plastique noir contenant 2,45 kg de cannabis. Dans une pièce isolée, ils ont découvert 24 plants verts mesurant entre 1,20 m et 1,40 m, soupçonnés d'être des plants de cannabis.

De plus, une somme de Rs 7 100 a été saisie. Peter Gary Shane Chutoo a été arrêté et a comparu devant la cour de Port-Louis hier. Il a été reconduit en cellule, la police s'étant opposée à sa remise en liberté conditionnelle. L'enquête se poursuit.