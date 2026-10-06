Ile Maurice: Cyclisme - Yannick Lincoln, le maître du jeu !

Yannick Lincoln s'est imposé sur la deuxième étape du Grand Prix KFC au terme d'une véritable masterclass tactique, décrochant dans la foulée le classement général de l'épreuve. Pourtant bien armé, le Club cycliste Saint-Louisien (CCSL) a longtemps tenté de faire plier l'expérimenté Mauricien, sans jamais y parvenir.

Vainqueur du contre-la-montre individuel (CLMI) samedi après-midi, Alexandre Henrard avait pris le départ de cette deuxième étape avec le maillot jaune sur les épaules. Une situation inédite pour l'ancien membre de la sélection française de pentathlon moderne, qui savait toutefois que la journée s'annonçait longue.

Au moment d'aborder la première ascension de Chamarel, le duo du Vélo Club des Jeunes Cyclistes de Curepipe-Palco, Jeremy Marot et Toréa Célestin, occupait les avant-postes. Mais les choses allaient rapidement évoluer dans les lacets du col. Henrard et ses coéquipiers Guillaume Deurweilher et Tom Dedry se retrouvaient bientôt aux commandes, en compagnie de Yannick Lincoln.

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Le Mauricien allait alors mettre à profit ses qualités de descendeur pour prendre ses distances dans Fantaisie. Lincoln creusait un écart intéressant, mais le plat entre Baie du Cap et Bel Ombre permettait au trio saint-louisien de refaire progressivement son retard. La jonction ne s'opérait toutefois qu'après le demi-tour à Saint-Félix, alors que les coureurs reprenaient la direction de Baie du Cap.

Dès lors, les trois représentants du CCSL allaient tenter de faire craquer Lincoln en l'attaquant à tour de rôle. Une stratégie qui aurait pu fonctionner sur un coureur isolé et moins expérimenté. Mais Lincoln ne paniquait pas. Il gérait ses efforts, gardait ses adversaires en point de mire et revenait systématiquement dans leurs roues.

Dans la montée du Morne, Deurweilher parvenait à se porter en tête, mais Lincoln recollait dans la descente suivante. Le Mauricien résistait toujours, alors que le travail de sape du CCSL commençait progressivement à laisser des traces.

La décision allait finalement se jouer dans la deuxième ascension de Chamarel. Henrard se portait en tête, mais Lincoln restait dans son sillage, à une quinzaine de secondes. Une nouvelle fois, le Mauricien faisait preuve de patience. Il revenait sur le Français à hauteur de la Rhumerie de Chamarel, tandis que Dedry s'accrochait plus loin et que Deurweilher avait définitivement disparu des avant-postes.

Restait alors la montée de Plaine Champagne. C'est là que Lincoln allait porter l'estocade. Il faussait définitivement compagnie à Henrard et s'envolait seul vers l'arrivée. Au terme des 105 km, il franchissait la ligne en 3h05:42, avec 54 secondes d'avance sur le Français.

Une marge largement suffisante pour lui permettre de renverser le classement général. Battu la veille de seulement huit secondes dans le contre-la-montre, Lincoln reprenait ainsi le maillot jaune avec autorité inscrivant pour la deuxième fois son nom au palmarès après 2020. Tom Dedry complétait le podium du jour à plus de deux minutes.

Face à trois adversaires et à une course qui n'a cessé de se tendre, Yannick Lincoln n'aura finalement jamais cédé à la panique. Il a attendu, encaissé, répondu... avant de frapper au moment opportun. Une victoire d'expérience qui devrait inspirer nos jeunes cyclistes !

Impressions

Yannick Lincoln (vainqueur) : «Ça fait plaisir de gagner une course comme celle-là»

«Dans la première montée de Chamarel, le CCSL a imprimé un tempo modéré et j'étais à l'aise pour suivre. Ensuite près du sommet, le maillot jaune (Alexandre Henrard) a appuyé et ses coéquipiers ont été décramponnés et puis j'ai eu l'impression qu'il calait. J'en ai profité pour prendre une petite avance et ensuite j'ai fait la descente de Fantaisie à fond et l'écart a atteint 50 secondes. Après, la descente en direction de Bel Ombre, je me suis mis en mode chrono. Je savais qu'ils allaient revenir à un moment donné. Je ne me suis pas pressé, j'étais tranquille parce que je savais que quand ils allaient me reprendre, ils seraient entamés eux aussi. Après m'avoir rejoint, ils ont commencé à m'attaquer. Je sais quand faire l'effort et quand ne pas le faire.

En arrivant à La Prairie avec vent de dos, j'ai laissé partir Guillaume Deurweilher mais il n'arrivait pas à creuser. Dans la descente du Morne, j'en ai ensuite remis une couche. Puis, quand on est arrivé en bas de la seconde montée de Chamarel, il me fallait juste lisser mon effort jusqu'en haut. A un moment, j'ai eu quelques crampes qui sont venues me chatouiller mais finalement ça a été. Quand j'ai rattrapé Henrard devant la Rhumerie, j'ai vu qu'il était essoufflé. J'ai continué sur mon pas et profité du moment idéal pour le faire décrocher. A la fin, j'ai du me faire violence, cela faisait déjà un long moment que j'étais devant. Évidemment, j'ai l'avantage de bien connaître le parcours. Je me suis, en tout cas, bien amusé. Ça fait plaisir de gagner une course comme celle-là.»

Alexandre Henrard (deuxième au général) : «J'ai fait ce que je pouvais et je n'ai pas de regrets»

«Je ne suis pas déçu parce que je n'ai pas une grande expérience dans le vélo. J'ai été emmené de la meilleure des manières par mes deux collègues (Tom Dedry et Guillaume Deurweilher) et même un troisième (Thomas Lautret) sur le plat avant. Ils ont fait tout ce qu'il fallait mais mon manque d'expérience face à un adversaire très performant (Yannick Lincoln) a joué contre moi. J'ai fait ce que je pouvais et je n'ai pas de regrets. Je pouvais difficilement faire mieux. C'est dommage de lâcher le maillot mais c'était une très belle expérience. Sur le papier, on était à trois contre un mais il y avait un Mauricien qui ne se laisse pas faire, qui résiste aux attaques et qui sait stratégiquement se reposer.

Ça aurait été un de mes collègues qui aurait eu le maillot jaune, cela aurait pu être différent. Je suis limité sur le plat, je ne suis pas un grand descendeur. On a joué le jeu mais ça n'a pas fonctionné. Si Tom (Dedry) ne s'était pas trompé d'itinéraire, il aurait sans doute remporté le contre-la-montre et on aurait eu une course avec des rôles plus logiques. Il vaut mieux que ça arrive sur une petite compétition que sur un Tour de Maurice ou sur un Tour de la Réunion. Tout le monde a appris de ses erreurs et il faudra juste ne pas les réitérer à l'avenir. Ça nous rendra plus forts.»

Résultats

2e étape

Élite, Open, U19 (105 km)

Yannick Lincoln (FMC) 3h05:42 (moy. : 33,93 km/h) ; Alexandre Henrard (CCSL) 3h06:36 ; Tom Dedry (CCSL) 3h07:54 ; Guillaume Deurweilher (CCSL) 3h11:13 ; Henri Rouillard (FFSC-KFC) 3h13:56 ; Jeremy Marot (VCJCC-Palco) 3h23:36 ; Toréa Célestin (VCJCC-Palco) m.t ; Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC) 3h29:20 ; Steward Pharmasse (VCJCC-Palco) 3h29:25 ; Marc Bearman (FFSC-KFC) 3h29:45

U17, Access, Masters (66 km)

Enric Bathfield (FFSC-KFC) 2h13:58 ; Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC) 2h15:21 ; Timeo Jegou (CCSL) m.t ; Thao Rigaud (CCSL) m.t ; Miguel Pharmasse (VCJCC-Palco) 2h18:45 ; Adrien Damour (CCSL) m.t ; Léo David (FFSC-KFC) 2h19:55 ; Mathias de Guardia (FFSC-KFC) 2h20:10 ; Samuel Lagane (BRSC) m.t ; Aurélie Halbwachs-Lincoln (FMC) 2h20:14

Classement général

Élite, Open, U19

Yannick Lincoln (FMC) 3h33:12 ; Alexandre Henrard (CCSL) 3h33:58 ; Tom Dedry (CCSL) 3h39:25 ; Guillaume Deurweilher (CCSL) 3h39:32 ; Henri Rouillard (FFSC-KFC) 3h41:25 ; Toréa Célestin (VCJCC-Palco) 3h51:24 ; Jeremy Marot (VCJCC-Palco) 3h53:21 ; Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC) 3h58:01 ; Steward Pharmasse (VCJCC-Palco) 4h00:40 ; Marc Bearman (FFSC-KFC) 4h00:55

U17, Access, Masters