Gabon: Ogooué-Ivindo/Octobre Rose 2026 - La Ligue des femmes de l'UDB en ordre de bataille pour les "marchés roses"

La mobilisation est lancée. En prélude à Octobre Rose 2026, la Ligue des Femmes de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) a réuni ses responsables provinciaux le samedi 3 octobre au siège national du parti à la Sablière. Objectif : peaufiner le dispositif de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins.

Une campagne placée sous le haut marrainage de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, Présidente d'honneur de la Ligue des Femmes de l'UDB. À une semaine du lancement, l'Ogooué-Ivindo se prépare à accueillir la deuxième édition des "Marchés Roses". Le concept reste le même et a fait ses preuves : aller à la rencontre des femmes là où elles sont, dans les marchés, pour briser les tabous et rapprocher la prévention des réalités du quotidien.

Cette année, la campagne se déploie sous le thème "Unis par l'unique" et le slogan fort "Dépister tôt, bâtir la vie". Pour cette édition 2026, Makokou a été retenue comme site provincial de déploiement. Pour Huguette Ngognet, membre du Bureau national de la Ligue des Femmes pour l'Ogooué-Ivindo, l'enjeu dépasse la simple mobilisation. Il s'agit de professionnaliser l'action sur le terrain.

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"Sous le haut marrainage de la Présidente d'honneur de la Ligue des femmes, Mme Zita Oligui Nguema, la Ligue des femmes organise la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins pour 2026 et la deuxième édition des Marchés Roses", explique-t-elle. "L'objectif à atteindre, c'est de pouvoir informer le maximum de compagnons, de les former également sur les éléments de langage lors des sensibilisations parce qu'elles sont les ambassadrices, et de pouvoir dépister le maximum de femmes possibles."

Une démarche de proximité qui reprend le modèle national initié par la Ligue des Femmes de l'UDB dans les neuf provinces du Gabon, en parfaite adéquation avec la vision de la Première Dame, qui fait de la santé de la femme un pilier de son engagement. À Makokou, le dispositif s'annonce dense. Le lancement officiel est prévu du 15 au 17 octobre 2026, tandis que les opérations de dépistage se poursuivront jusqu'au 30 octobre.

Un appel est d'ores et déjà lancé à toutes les militantes de la province pour prendre part à l'effort. "J'invite massivement toutes les compagnons bâtisseuses de l'Ogooué-Ivindo à s'inscrire pour la formation et participer à cette campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins", lance Huguette Ngognet. Au-delà de l'action politique, les Marchés Roses s'affirment comme une action sociale et sanitaire de proximité, avec une ambition claire : faire du dépistage précoce un réflexe et sauver des vies.