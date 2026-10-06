Gabon: Éducation au Gabon - Pourquoi il devient urgent de se doter d'un véritable dispositif national d'évaluation

Au Gabon, parler aujourd'hui de l'avenir de l'éducation ne peut plus se limiter au nombre d'écoles construites, d'enseignants recrutés ou d'élèves inscrits. Ces indicateurs restent indispensables, mais ils ne permettent pas, à eux seuls, de répondre à une question essentielle : qu'apprennent réellement les enfants gabonais et dans quelles conditions apprennent-ils ?

Cette question est d'autant plus importante que les réalités scolaires diffèrent d'une province à l'autre, d'une localité à l'autre et parfois même d'un établissement à l'autre. Conditions d'accès à l'école, effectifs, disponibilité des enseignants, infrastructures, environnement familial et pratiques pédagogiques peuvent varier sensiblement. Piloter efficacement le système éducatif gabonais suppose donc de disposer d'une connaissance suffisamment fine de ces réalités.

Combien d'élèves atteignent effectivement les niveaux attendus en lecture, en écriture et en mathématiques ? Pourquoi certains établissements obtiennent-ils de meilleurs résultats que d'autres ? Quelles difficultés caractérisent certaines localités ? Les politiques mises en œuvre produisent-elles les effets attendus ? Les investissements réalisés améliorent-ils réellement les conditions d'apprentissage ? Comment le décideur public peut-il déterminer ce qu'il faut maintenir, corriger, renforcer ou réorienter ?

Toutes ces questions renvoient à une fonction devenue incontournable dans le pilotage moderne des systèmes éducatifs : l'évaluation.

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Le Gabon dispose déjà de données administratives et statistiques importantes. Le système éducatif produit des informations sur les effectifs, les établissements, les enseignants, les infrastructures et de nombreux autres indicateurs. Le pays participe également à des évaluations internationales, notamment dans le cadre du PASEC, et réalise différentes études ou évaluations selon les besoins.

Ces acquis constituent une base précieuse. Toutefois, ils doivent être davantage articulés au sein d'un véritable dispositif national d'évaluation, permanent, cohérent et institutionnalisé, capable de produire régulièrement des connaissances utiles au pilotage du système éducatif.

L'enjeu est ainsi de passer progressivement d'une simple production de données à une véritable intelligence du système éducatif.

Une statistique indique combien d'élèves sont scolarisés, combien d'enseignants sont disponibles ou combien de salles de classe existent. L'évaluation cherche à aller plus loin : que savent réellement les élèves ? Quels sont les écarts de performance entre établissements et entre localités ? Quels facteurs peuvent les expliquer ? Les politiques et programmes mis en oeuvre améliorent-ils effectivement les résultats ?

Cette distinction est essentielle. Un système éducatif peut enregistrer des progrès dans la scolarisation tout en connaissant des difficultés persistantes dans les apprentissages. De même, l'augmentation du nombre de salles de classe ou le recrutement d'enseignants ne garantit pas automatiquement une amélioration proportionnelle des acquis scolaires.

Il devient donc nécessaire d'articuler davantage les données sur les intrants et les flux avec celles portant sur les processus, les résultats et les effets des politiques éducatives.

Dans cette démarche, les évaluations internationales jouent un rôle important. Les données produites dans le cadre du PASEC permettent notamment de situer les performances du Gabon dans un cadre comparatif. Elles ne peuvent cependant répondre à toutes les questions spécifiques que se pose le pays.

Le Gabon doit également être en mesure de construire ses propres questions d'évaluation autour de ses priorités : maîtrise des apprentissages fondamentaux, efficacité des curricula, conditions d'enseignement, formation et accompagnement des enseignants, disparités entre localités, effets des politiques publiques et impact des investissements réalisés.

Il ne s'agit donc pas d'opposer évaluation nationale et évaluation internationale, mais de construire une complémentarité permettant au Gabon de disposer à la fois d'une lecture comparative et d'une capacité permanente à analyser ses propres réalités.

Cette capacité doit naturellement s'appuyer sur les structures et les compétences déjà présentes dans l'administration éducative gabonaise. À cet égard, la Direction générale des statistiques, de la planification et de la prospective (DGSPP) occupe une position stratégique dans la production, l'analyse et la valorisation de l'information nécessaire au pilotage du système éducatif.

Dans cet ensemble, la Direction de l'évaluation et de la prospective peut jouer un rôle structurant. À l'interface entre la connaissance du système éducatif et la préparation de la décision, elle peut contribuer à renforcer la régularité des évaluations, l'analyse des résultats et leur prise en compte dans les processus de planification et de prospective.

L'enjeu n'est donc pas nécessairement de créer une structure administrative supplémentaire, mais de renforcer les capacités existantes et de mieux articuler les fonctions de statistique, de planification, d'évaluation et de prospective.

Un véritable dispositif national devrait notamment définir les domaines prioritaires d'évaluation, les niveaux scolaires concernés, les indicateurs et référentiels à mobiliser, la périodicité des évaluations, les méthodes à utiliser, les responsabilités des différents acteurs ainsi que les modalités d'analyse, de diffusion et d'utilisation des résultats.

Car une évaluation qui produit uniquement un rapport, sans retour vers la décision et sans effet sur l'action publique, reste incomplète.

L'évaluation doit s'inscrire dans une véritable boucle de pilotage : planifier, mettre en œuvre, mesurer, analyser, décider et réajuster. Lorsqu'une réforme curriculaire est engagée, il doit être possible d'en apprécier les effets. Lorsqu'un programme de formation des enseignants est déployé, il faut pouvoir en mesurer l'influence sur les pratiques professionnelles et les apprentissages. Lorsqu'un investissement est réalisé dans les infrastructures scolaires, son incidence sur les conditions d'enseignement et d'apprentissage doit pouvoir être documentée.

C'est cette capacité à mesurer les effets de l'action publique qui permet de passer progressivement d'un pilotage centré sur les moyens à un pilotage davantage orienté vers les résultats, l'efficacité, l'équité et l'amélioration continue.

Cette évolution concerne directement les métiers de la planification de l'éducation. Le planificateur ne peut plus être seulement celui qui produit des tableaux d'effectifs, des projections ou des statistiques scolaires. Il doit être capable de comprendre les résultats du système, d'analyser les écarts, d'identifier les facteurs susceptibles de les expliquer et de traduire les données en informations utiles à la décision.

C'est pourquoi le développement d'une culture de l'évaluation et de l'utilisation des données doit s'accompagner d'une politique ambitieuse de développement des compétences. Les attachés et techniciens supérieurs en planification des systèmes éducatifs doivent progressivement être formés à la qualité des données, à l'analyse des indicateurs, aux méthodes d'évaluation, à l'analyse des politiques publiques et à la prospective éducative. Les conseillers et hauts cadres en planification des systèmes éducatifs doivent, pour leur part, bénéficier régulièrement de recyclages, de perfectionnements et d'actualisations de compétences afin d'intégrer les nouvelles méthodes, les outils numériques, les innovations technologiques et les évolutions des approches contemporaines du pilotage éducatif.

Cette exigence de formation tout au long de la carrière est d'autant plus importante que les métiers de la planification évoluent rapidement avec la généralisation des systèmes d'information, des tableaux de bord, de la visualisation des données, des nouvelles méthodes d'évaluation et, désormais, de l'intelligence artificielle.

Pour le Gabon, l'enjeu est donc de construire une véritable chaîne de compétences, allant de la formation initiale des techniciens et attachés jusqu'au perfectionnement continu des conseillers et cadres supérieurs, afin que chaque niveau de responsabilité dispose des capacités correspondant à ses missions.

Dans un contexte où les ressources publiques doivent être utilisées avec efficience, il devient essentiel de savoir quels investissements produisent les meilleurs effets, quels programmes doivent être consolidés et quelles interventions nécessitent d'être réorientées.

Il ne suffit plus de demander : combien d'écoles avons-nous construites ? Combien d'enseignants avons-nous recrutés ? Combien d'élèves avons-nous inscrits ?

Il faut désormais poser une question plus exigeante : qu'avons-nous réellement amélioré ?

Cette question devrait progressivement devenir l'un des principes directeurs du pilotage de l'éducation au Gabon. Chaque salle de classe construite, chaque enseignant recruté, chaque programme élaboré et chaque ressource mobilisée devrait contribuer à améliorer les possibilités d'apprentissage et de réussite des enfants gabonais. Il est donc légitime que l'action publique soit régulièrement examinée à l'aune de ses résultats.

Se doter d'un dispositif national d'évaluation permettrait ainsi au Gabon de mieux documenter ses progrès, d'identifier les fragilités du système, de comprendre les écarts entre localités, d'apprécier les effets des politiques engagées et de mieux orienter les investissements futurs.

Il ne s'agit pas d'évaluer pour évaluer. Il s'agit de donner au système éducatif gabonais la capacité de mieux se connaître pour mieux se piloter.

Le Gabon dispose déjà d'une partie des compétences et des structures nécessaires pour engager cette évolution. L'enjeu est désormais de les inscrire dans une démarche plus cohérente, plus régulière et davantage orientée vers l'utilisation effective des résultats.

Car derrière chaque indicateur se trouve un élève ; derrière chaque résultat, une trajectoire scolaire ; et derrière chaque décision éducative se trouve une part de l'avenir du Gabon.

Le véritable défi n'est donc plus seulement de produire davantage de données. Il est de transformer ces données en connaissances, les connaissances en décisions et les décisions en améliorations mesurables des apprentissages des enfants gabonais .

C'est à cette condition que l'évaluation pourra pleinement devenir ce qu'elle doit être : non pas un simple exercice de mesure, mais un véritable levier de transformation, de régulation et d'amélioration continue du système éducatif gabonais.