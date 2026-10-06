Gabon: Le Président de la République prend part à l'audience solennelle de rentrée judiciaire des Cours et Tribunaux du Gabon

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce jour, au Palais de Justice de Libreville, à l'audience solennelle marquant la rentrée judiciaire des Cours et Tribunaux du Gabon.

Au-delà du caractère institutionnel de cette cérémonie, cette rentrée judiciaire 2026-2027 a été placée sous le signe d'une exigence fondamentale, celle de restaurer les valeurs qui fondent la noblesse de la fonction de magistrat et renforcer la confiance des citoyens dans leur justice.

Éthique, déontologie, probité, impartialité, dignité, indépendance et respect de la loi ont ainsi constitué le fil conducteur des différentes interventions.

Dans le contexte de la 5e République, la refondation de l'appareil judiciaire ne saurait, en effet, se limiter à la modernisation des infrastructures ou à l'amélioration des conditions de travail. Elle appelle également à un retour aux principes fondamentaux qui doivent guider l'action quotidienne de chaque magistrat.

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La justice doit être rendue au nom du peuple gabonais, dans le strict respect de la loi, à l'abri de tout favoritisme et de tout intérêt particulier. C'est à cette condition qu'elle pourra pleinement retrouver ses lettres de noblesse, conforter son autorité morale et renforcer durablement la confiance des justiciables.

Cette exigence a particulièrement marqué les audiences solennelles d'installation des hauts magistrats récemment nommés à l'issue des travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature tenus à Port-Gentil.

Ont ainsi été installés dans leurs fonctions le Premier Président de la Cour de Cassation André Wora Alonda, le Commissaire Général à la Loi près le Conseil d'Etat, Jean-Gaspard Mintsa Ondo ainsi que le Premier Président de la Cour des comptes,Pamphile Moussavou Ibouanga.

Dans leurs différentes interventions, les nouveaux promus ont placé l'exercice de leurs responsabilités sous le sceau de l'exemplarité, de la responsabilité et du respect scrupuleux des règles éthiques et déontologiques inhérentes à la profession de magistrat.

Leurs engagements traduisent une même ambition, celle de faire en sorte que la refondation de la justice soit perceptible dans son fonctionnement, dans la qualité des décisions rendues et, surtout, dans la relation entre l'institution judiciaire et les citoyens.

Car pour les citoyens la transformation de la justice doit pouvoir se mesurer, être jugé avec équité, dans des délais raisonnables, selon la loi et sans considération de statut, d'influence ou de condition sociale.

La rentrée judiciaire a également permis de dresser le bilan de l'exercice écoulé et d'évoquer les perspectives destinées à améliorer davantage le service public de la justice.

Des efforts engagés en faveur de l'amélioration de leurs conditions de travail et de l'accès des populations à la justice, sont encourageants, notamment à travers l'ouverture du Tribunal d'Akanda et la livraison du complexe judiciaire du Tribunal de Libreville, qui regroupe désormais en un même lieu les juridictions du premier degré.

Par sa présence à cette audience solennelle, le Chef de l'Etat, en sa qualité de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, a marqué l'importance institutionnelle accordée au fonctionnement de la justice dans la 5e République.

La refondation de la justice gabonaise repose ainsi sur une double exigence, celle de moderniser l'institution et restaurer ses valeurs. Car une justice forte se mesure par l'intégrité de ceux qui la rendent, à l'équité de ses décisions et à la confiance qu'elle inspire aux citoyens.

La cérémonie s'est achevée par la clôture officielle de l'année judiciaire 2025-2026 et l'ouverture de l'année judiciaire 2026-2027.