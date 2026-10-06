Tunisie: Le Président Kaïs Saïed examine l'avancement du recrutement des diplômés chômeurs

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu lundi au palais de Carthage la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, ainsi que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a été consacrée à l'avancement de l'application de la loi n°18 de 2025 relative au recrutement, dans le secteur public et la fonction publique, des diplômés de l'enseignement supérieur en chômage de longue durée.

À cette occasion, le chef de l'État est revenu sur les raisons ayant, selon lui, contribué au chômage prolongé de nombreux diplômés. Il a notamment évoqué des recrutements effectués par le passé sur la base de diplômes falsifiés ou sans disposer des qualifications requises. Kaïs Saïed a également dénoncé des pratiques dans lesquelles l'accès à l'emploi aurait été conditionné par certaines appartenances plutôt que par les compétences et les diplômes.

Le président de la République a affirmé que la situation des chômeurs de longue durée résultait de pratiques et de privilèges injustifiés qui auraient également contribué, selon lui, à la dilapidation des deniers publics.

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Il a estimé que des personnes ayant droit à un emploi en avaient été privées au profit d'autres qui ne remplissaient pas les conditions requises.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de privilégier le travail, la sincérité et la loyauté, tout en appelant à dépasser ce qu'il a qualifié de « fausses polémiques ».

Le chef de l'État a enfin réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts pour concrétiser les engagements pris et répondre aux aspirations des Tunisiens en matière d'emploi et de dignité.