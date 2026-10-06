Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État a visité les nouvelles infrastructures de l'université pédagogique nationale

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part, ce mardi à Kinshasa, à la remise des nouveaux ouvrages de l'Université pédagogique nationale (UPN), réalisés dans le cadre de la quatrième et dernière phase des travaux de modernisation de cet établissement d'enseignement supérieur lancés en 2001.

Il s'agit de trois bâtiments équipés, dont deux ont été réhabilités et modernisés, tandis que le troisième a été nouvellement construit. Ce dernier comprend 14 auditoires de 91 places chacun, une salle de réunion, un ascenseur destiné aux personnes en situation de handicap, des équipements sanitaires, des espaces de stockage ainsi qu'un parc récréatif.

Les deux autres édifices sont respectivement consacrés à l'administration, avec 54 bureaux, et aux sciences, avec sept laboratoires, dont deux de chimie, deux de biologie et deux de physique, ainsi qu'une chambre noire. Tous deux disposent également de sanitaires et d'aménagements facilitant l'accès aux personnes à mobilité réduite.

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« Ces ouvrages viennent s'ajouter à ceux qui sont déjà opérationnels sur notre campus. Pas à pas, ils permettent à l'UPN de se moderniser durablement et de s'affirmer parmi les institutions phares de notre pays », a déclaré la rectrice de l'UPN, la professeure Yvone Ibebeke.

En guise de reconnaissance pour les réalisations effectuées à l'UPN, le coordonnateur des étudiants a remis, au nom de tous ses camarades, un trophée au Chef de l'État. « Vous venez de semer et de ressusciter l'espoir d'un Congo meilleur, puissant, émergent et digne », a-t-il dit au Président de la République.

La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, Recherche scientifique et Innovations, Marie-Thérèse Sombo, a précisé que ces travaux ont été exécutés dans le cadre d'un vaste programme présidentiel de construction et de rénovation des infrastructures universitaires, mis en oeuvre par le Gouvernement.

« Ces chantiers, répartis sur l'ensemble du territoire, traduisent la volonté du Chef de l'État de bâtir un réseau universitaire national cohérent, moderne et inclusif. Ils témoignent de sa conviction que l'éducation est un levier majeur de transformation sociale, économique et citoyenne », a-t-elle fait savoir.

Cette initiative s'inscrit dans la mise en oeuvre des six engagements du Président de la République, particulièrement ceux relatifs à l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et à la modernisation des services publics.