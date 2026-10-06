Madagascar: Mahajanga- Les diplômes de l'École de tourisme reconnus

La reconnaissance officielle des diplômes et l'obtention d'agréments professionnels pour les diplômés de l'École de tourisme de l'université de Mahajanga, notamment ceux du parcours de guide touristique, font l'objet d'un travail de formalisation avec les autorités de tutelle.

La célébration de la Journée mondiale du tourisme à Mahajanga a été l'occasion de conclure un nouveau partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) et le ministère du Tourisme (MT). Cet accord vise à renforcer la professionnalisation et l'insertion professionnelle des diplômés de l'École de tourisme de l'université de Mahajanga.

La convention a été signée le 27 septembre dernier à l'hôtel Baobab Tree, sur la Corniche, à Mahajanga. Le MESUPRES était représenté par son ministre, le professeur Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa, et le ministère du Tourisme par Lily Rafaralahy.

Rapprochement

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Cette convention marque une nouvelle étape dans la valorisation des compétences et des diplômes des étudiants de l'établissement. Elle intervient alors que les diplômés peinent à s'insérer dans la vie professionnelle en raison de la saisonnalité de l'activité touristique, de la concurrence du secteur informel et de l'insuffisance des infrastructures locales.

« Désormais, à l'issue de leur formation, les diplômés concernés pourront bénéficier d'une reconnaissance professionnelle leur permettant d'exercer directement comme guides touristiques, conformément aux dispositions de la convention », a précisé le ministre.

La cérémonie s'inscrit dans une dynamique de rapprochement entre la formation universitaire et les besoins du secteur touristique. Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants de l'université de Mahajanga, dont le directeur de l'École de tourisme, y ont assisté.

Les diplômés de certains cursus, notamment des formations en guidage touristique de niveau licence et master, ont parfois rencontré des difficultés administratives pour obtenir les attestations ou les agréments professionnels délivrés par le ministère chargé du Tourisme. La reconnaissance de leurs qualifications facilite l'obtention d'une carte professionnelle de guide ainsi que l'accès à des postes de gestion dans les établissements hôteliers du secteur formel.