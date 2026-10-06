Madagascar: RN6 - Un camion-benne se renverse

À peine quelques jours après l'incendie spectaculaire d'un camion transportant des bouteilles de gaz sur la Route nationale-6 (RN6), un nouvel accident vient de se produire quasiment au même endroit. Un camion-benne lourdement chargé de sable s'est renversé sur la chaussée d'Ambodipo-Sadjoavato, ravivant les inquiétudes sur la sécurité de cet axe particulièrement accidentogène.

Les accidents se succèdent une nouvelle fois sur la RN6, confirmant la multiplication des incidents sur cet axe stratégique. À l'entrée du pont, le camion-benne a perdu l'équilibre avant de se coucher sur le côté après une défaillance de son système de freinage. Une importante quantité de sable s'est alors répandue. Selon les informations

disponibles, l'interdiction faite aux camions de plus de 15 tonnes de transporter du sable depuis la commune rurale de Ramena aurait conduit ce camion à s'approvisionner dans d'autres zones de la région d'Antsiranana-II, notamment en direction des secteurs proches d'Ambilobe.

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Si aucun bilan humain grave n'a été signalé dans ce nouvel accident, la succession des incidents interpelle. Sur cette portion de la RN6, les conditions de circulation, l'état de la chaussée, la signalisation, mais aussi l'état et la conformité des véhicules utilisés pour le transport de matériaux lourds constituent autant de facteurs qui méritent d'être examinés.

L'enchaînement des accidents sur cet axe remet surtout au centre du débat la question du contrôle des véhicules affectés aux travaux routiers et au transport de charges lourdes. Un camion-benne chargé de sable, comme tout véhicule lourd, doit présenter des garanties suffisantes en matière d'état mécanique, de stabilité et de respect des conditions de chargement. « Combien d'accidents faudra-t-il encore enregistrer avant que les contrôles sur cette partie de la RN6 soient véritablement renforcés ? » a réagi Abel Zaka, habitant de Sadjoavato.

La succession des incidents appelle donc plus que jamais à une vigilance accrue, tant sur le contrôle technique des véhicules que sur les conditions de transport des charges lourdes et la sécurisation des points considérés comme sensibles. Pour le moment, les usagers surnomment « Ambodipo » le lieu maudit des poids lourds.