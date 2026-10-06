Madagascar: Cette misère que je ne saurai voir

Publié dix ans après la catastrophe financière de 1929, «Les raisins de la colère» de John Steinbeck est un roman réaliste sur une Amérique très peu glamour. Réduites au chômage, chassées de chez elles et fuyant la sécheresse, voilà des familles entières sur les pistes, en une autre «ruée vers l'Ouest», en direction d'une Californie sans doute trop idéalisée.

Quelques détails permettent tout de même de situer cette misère ailleurs que dans un vulgaire pays du tiers-monde. Même les pauvres possèdent une auto ou un camion, au pays de la Ford T qui a «mis l'Amérique sur les routes», fussent-elles de terre, de boue ou de graviers. Et ces métayers ne sont pas des analphabètes, eux qui tiennent leurs propres carnets pour confronter les comptes avec les propriétaires.

Sinon, on retrouve un univers qu'on dirait familier s'il n'était pas aussi triste. Depuis l'Écosse de Ken Follet dans «Le pays de la liberté», en passant par la France d'Émile Zola dans «Germinal», jusqu'à l'Oklahoma de Steinbeck. Karl Marx n'en aurait sans doute pas écrit un roman mais une dissertation philosophique sur un salaire journalier qui n'est même pas le prix d'un sac, l'accessoire de production. Sur le plus d'un siècle, 1885 à 1995, qui sépare ces trois romans, les mêmes silences, la même honte, les mêmes peines, la même faim, les mêmes larmes. Celles de celles et ceux qu'on imagine dans cette réalité où le roman les enferme et celles de lecteurs rattrapés par l'émotion d'une trop vraie écriture-documentaire.

Extraits : Vous avez vos sacs ? J'en ai quelques-uns. Un dollar pièce.

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Et les voitures continuaient d'affluer dans la cour. Le propriétaire remonta le col de sa canadienne doublée de peau de mouton.

Mes vingt arpents seront vite cueillis avec tout ce monde, dit-il. Alors...quand vous voudrez. Il fait assez clair pour y voir.

Les gens se dirigèrent rapidement vers le champ de coton et prirent chacun leur rangée. Ils menaient une course, une course avec le temps, avec le poids et avec la pluie, avec leurs voisins - plus que tant de coton à cueillir, plus que tant d'argent à gagner. Arrivés à l'autre bout du champ, ils courraient pour s'approprier une nouvelle rangée. Et toujours de nouvelles voitures venaient se garer au bord de la route, amenant de nouveaux noms à inscrire. Les gens s'agitaient frénétiquement tout au long de leur rangée, pesaient leur coton à chaque extrémité, l'estampillaient, vérifiaient les poids sur leurs propres carnets et courraient prendre possession de nouvelles rangées.

À onze heures, le champ était cueilli et le travail terminé. Tristement, les ramasseurs s'en revinrent par petits groupes, s'attroupèrent dans la cour et firent la queue pour se faire payer.

- Hume, James. Vingt-deux cents. Ralph, trente cents. Joad Thomas, quatre-vingt-dix cents. Winfield, quinze cents.

La paie s'étalait en rouleaux - pièces d'argent, de nickel, de bronze. Et chacun consultait son propre carnet lorsque son tour venait.

- Wainwright, Agnès, trente-quatre cents. Tobin, soixante-trois cents.

La file s'épuisait lentement. Les familles regagnaient leurs autos en silence. Et elles reprenaient lentement le chemin du retour.

- T'aurais pas dû venir, dit Man. Tu n'en as pas cueilli plus de dix à quinze livres (la livre métrique vaut 500 grammes).

Rose de Saron baissa les yeux et contempla son ventre proéminent sans répondre.

«Il disait qu'il n'avait pas faim, il disait qu'il avait déjà mangé, et il me donnait tout, il va mourir» se désolait son jeune fils. Toujours moyen de s'arranger, de se donner la peine, de faire ce qu'il faut. La scène finale tombe sur un sourire énigmatique, quand la gamine qui vient d'accoucher d'une momie bleue qui n'a même pas respiré donne le sein à un quinquagénaire épuisé d'inanition.