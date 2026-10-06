Cote d'Ivoire: Journées foncières d'Abidjan - Etafat, l'expertise marocaine au service des projets ivoiriens

Présente en Côte d'Ivoire, l'entreprise marocaine Etafat met son expertise en topographie, géomatique et données géospatiales au service de la sécurisation foncière et des grands projets d'aménagement.

Au Parc des expositions d'Abidjan, les Journées foncières d'Abidjan (Jfa), qui se tiennent du 5 au 7 octobre, réunissent les principaux acteurs engagés dans la modernisation et la sécurisation du foncier. Placée sous le thème « La sécurisation foncière : un facteur de cohésion sociale et un levier pour l'investissement productif, la création d'emplois et le développement durable », cette première édition constitue également une plateforme d'échanges pour les entreprises spécialisées.

Parmi elles, Etafat entend valoriser son expérience acquise dans plusieurs pays africains. Entreprise marocaine d'ingénierie, de topographie et de géo-data intelligence, fondée en 1983 et filiale du Groupe Parera depuis 2023, elle intervient dans les domaines de la topographie, du foncier, des systèmes d'information géographique (Sig), de l'ingénierie-conseil et de la numérisation 3D.

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Implantée à Abidjan à travers une filiale locale, Etafat accompagne des projets liés notamment à la sécurisation foncière et à l'aménagement du territoire. Son expertise couvre également la cartographie, les études topographiques, la gestion des données géospatiales et l'ingénierie de projets complexes.

Selon Kamal Ben Addou Idrissi, directeur de la société, Etafat dispose d'un ancrage africain important et intervient dans plus de 23 pays du continent. En Côte d'Ivoire, l'entreprise participe notamment au Projet de renforcement de la sécurisation foncière rurale (Presfor) dans les régions du Bafing et du Gontougo.

« Nous sommes en Côte d'Ivoire avec une filiale basée à Abidjan et sur des projets structurants, notamment au niveau de la sécurisation foncière », a expliqué Kamal Ben Addou Idrissi. Cette contribution repose sur des outils de topographie et de géomatique destinés à produire et fiabiliser les données nécessaires à une meilleure connaissance et à une gestion plus sécurisée du territoire.

La participation d'Etafat aux premières Journées foncières d'Abidjan répond également à une volonté de renforcer les échanges avec les différents acteurs du secteur. Pour Kamal Ben Addou Idrissi, ces assises offrent l'occasion de confronter les expériences et de mieux appréhender les mécanismes susceptibles de financer les projets fonciers.

« Notre intérêt est d'abord d'être à l'écoute des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, sur leur approche et leurs mécanismes de financement », a-t-il indiqué.

Outre le financement, le directeur général met en avant l'intérêt du partage d'expériences entre opérateurs privés, agences nationales, organisations de la société civile et autres acteurs de la chaîne foncière. Grâce à cette participation aux Jfa, Etafat veut contribuer aux réflexions sur les solutions techniques et financières permettant de renforcer la sécurisation foncière.

Une démarche qui s'inscrit dans l'objectif de faire du foncier un facteur de confiance, d'investissement productif et de développement durable en Côte d'Ivoire et, plus largement, en Afrique.