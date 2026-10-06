Cote d'Ivoire: Fonciers urbains - L'Agef propose l'achat des terrains sécurisés pour prévenir les risques

L'Agence de gestion foncière (Agef) appelle les acquéreurs à la vigilance et propose son expertise pour sécuriser les transactions et prévenir les litiges.

Face à la multiplication des offres foncières sur les réseaux sociaux, l'Agence de gestion foncière (Agef) veut jouer pleinement son rôle de conseil auprès des populations.

À l'occasion de la première édition des Journées foncières d'Abidjan ouvertes le lundi 5 octobre 2026 aux parcs des expositions, son directeur commercial et marketing, Faustin N'Guessan, a invité les Ivoiriens à vérifier systématiquement l'authenticité et la viabilité des terrains avant tout achat.

« Vous pouvez ne pas acheter avec nous, mais si vous avez un terrain que vous voulez acheter, vous pouvez solliciter l'Agef. Nous allons faire les études nécessaires pour vous situer sur la qualité et la sécurité du terrain », a-t-il expliqué.

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Cette démarche vise à prévenir les arnaques et les acquisitions de parcelles dont la situation foncière ou l'aménagement ne sont pas clairement établis. L'Agef propose ainsi des terrains sécurisés, viabilisés et prêts à bâtir, avec, selon les projets, des infrastructures telles que le bitume, l'électricité et l'adduction d'eau.

Cette offre s'appuie sur l'expertise de professionnels du secteur, à l'image de Sékou Diallo, géomètre et entrepreneur ivoirien, qui revendique plus de vingt ans d'expérience dans le domaine foncier. Son cabinet, spécialisé dans la gouvernance foncière et l'aménagement du territoire, a participé à la gestion de plus d'un million d'hectares de parcelles.

Outre la commercialisation des parcelles, l'Agef entend accompagner les particuliers et les investisseurs dans leurs démarches. Son offre concerne aussi bien les personnes souhaitant acquérir une parcelle pour construire que celles qui envisagent l'achat de superficies plus importantes ou leur morcellement. « Notre objectif est de mettre à la disposition des populations des terrains sécurisés, viabilisés et prêts à bâtir », a souligné Faustin N'Guessan.

L'Agef invite ainsi les futurs acquéreurs à ne pas se fier uniquement aux annonces diffusées sur les réseaux sociaux. Pour l'agence, la vérification préalable de la situation du terrain constitue une étape essentielle pour protéger son investissement et éviter les mauvaises surprises.