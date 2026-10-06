Cote d'Ivoire: Herpétologie - Le pays se dote d'une société savante

La Société herpétologique de Côte d'Ivoire (Shci), nouvelle société savante réunissant chercheurs, experts, doctorants et étudiants autour de l'étude et de la conservation des amphibiens et des reptiles, a tenu sa première réunion officielle, le samedi 26 septembre 2026, au Laboratoire d'hydrobiologie de l'Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) de Daloa. Légalement constituée depuis juillet 2026, la Shci est présidée par Pr Emmanuel N'Guessan Assemian (UJLoG). Il a autour de lui Dr Kary Venance Oungbe, secrétaire général (Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo), et de Flora Tokouaho Kpan, trésorière générale (Université Nangui Abrogoua d'Abidjan).

Cette rencontre inaugurale a permis de définir les premières orientations de la société et de mettre en place ses commissions. Selon son cahier de charges, la Commission Recherche élaborera un programme d'ateliers, de rencontres scientifiques et un colloque annuel. La Commission Communication assurera, elle, la visibilité de la société à travers un site web et l'animation de ses réseaux sociaux.

« Une attention particulière sera accordée au milieu universitaire, avec des points focaux auprès des étudiants de Licence 3 et de Master, puis des clubs d'herpétologie. L'organisation entend aussi nouer des partenariats avec les universités, instituts de recherche, Ong et ministères » a déclaré Dr Oungbe Kary Venance, secrétaire général et expert en raniculture.

La rencontre s'est achevée par la visite des vivariums de l'UJLoG, consacrés aux tortues aquatiques et aux varans du Nil. « Protéger la faune et la flore pour conserver la biodiversité », telle est la vision de la Shci.

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Il faut savoir que l'herpétologie est la science spécialisée de la zoologie qui étudie l'herpétofaune, avec les reptiles (serpents, lézards, tortues, crocodiles) et les amphibiens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons).

Une correspondance particulière de JD