Le Professeur Yves Binan est une figure majeure de la gériatrie en Côte d'ivoire. Diplômé en gérontologie en 2011 à l'Université d'Aix-Marseille (France), il fait partie des tout premiers experts universitaires ivoiriens dédiés à la santé des personnes âgées. Depuis février 2018, il est le chef du service de médecine interne et de gériatrie au Chu d'Angré. Il préside également le comité d'organisation des toutes premières Journées scientifiques de l'établissement consacrées au vieillissement. À l'approche des premières Journées scientifiques du Chu d'Angré dédiées aux pathologies liées au vieillissement, le professeur Ives Binan lève le voile sur les réalités de la gériatrie. Il partage sa vision et lance un appel vibrant à la population et aux professionnels.

Dites-nous quelle est la différence concrète entre la médecine interne et la gériatrie ?

La médecine interne est la mère des spécialités médicales. Au départ, toutes les médecines se confondaient, c'est-à-dire que toutes les disciplines médicales relevaient de la médecine interne. C'est ensuite que sont nées les spécialités : hématologie, rhumatologie... La gériatrie est la science médicale qui s'occupe des soins préventifs et curatifs des personnes du troisième âge. La médecine interne et la gériatrie sont, de ce fait, deux disciplines différentes, mais qui s'interpénètrent.

Professeur, combien de gériatres compte le Chu d'Angré actuellement ?

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Nous sommes cinq gériatres en activité aujourd'hui, mais trente autres spécialistes sont actuellement en formation.

Quelles sont les pathologies les plus fréquentes que vous constatez chez les seniors qui franchissent les portes du Chu d'Angré ?

Nous rencontrons d'abord les facteurs de risque cardiovasculaires classiques et leurs complications : l'hypertension artérielle et le diabète du sujet âgé, avec des risques d'hypoglycémie ou de coma diabétique. Viennent ensuite les accidents vasculaires cérébraux (Avc), parmi lesquels les Avc ischémiques sont plus fréquents que les Avc hémorragiques. Nous prenons également en charge les pathologies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer en tête.

Enfin, nous traitons massivement les grands syndromes gériatriques comme la dénutrition, la déshydratation, les infections courantes et le paludisme, sans oublier les pulmonopathies. Nous intervenons aussi dans le parcours oncologique, où notre rôle est de réaliser l'évaluation gériatrique des patients atteints de cancer avant qu'ils ne subissent une chimiothérapie.

Qu'est-ce qui a motivé la création du service de gériatrie au Chu d'Angré ?

C'est le pouvoir politique. Le docteur Raymonde Goudou-Coffie, ministre de la Santé à l'époque, a souhaité implanter cette discipline au Chu d'Angré. Le projet a pu voir le jour, car les compétences étaient disponibles, notamment grâce au transfert de gériatres du Chu de Treichville. Nous formions alors le premier noyau d'experts universitaires en gériatrie.

Professeur Binan, dites-nous, pourquoi avoir choisi la gériatrie ? Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette spécialité ?

J'étais assistant-chef de clinique en médecine interne. Mon chef de département de médecine et spécialités m'a choisi pour suivre une formation en gériatrie. Et comme je vivais avec ma grand-mère, j'ai répondu favorablement. Puis, grâce à l'accord-cadre de collaboration établi entre la faculté de médecine et l'Ufr des Sciences médicales d'Abidjan, d'une part, et l'Université Aix-Marseille (France), d'autre part, dans le cadre duquel des médecins ivoiriens devaient aller suivre leur formation en gériatrie, je suis parti à Marseille. J'y ai suivi trois ans de formation. Je suis devenu maître-assistant. J'ai décidé de poursuivre ma carrière de médecin interniste tout en étant gériatre.

Quel est le nombre de lits dédiés à la gériatrie au sein du service de médecine interne, ici, au Chu d'Angré ?

Il n'y a pas de lits dédiés à la gériatrie. Les consultations, les urgences et les hospitalisations s'articulent autour d'une cinquantaine de lits en médecine interne. Parmi les patients hospitalisés, 40 % sont des patients gériatriques.

Le Chu d'Angré s'apprête à accueillir ses premières Journées scientifiques, dont vous présidez le comité d'organisation. Quel appel lancez-vous à la population et aux professionnels de la santé ?

Ces Journées scientifiques sont entièrement consacrées au vieillissement. En gériatrie, nous ne traitons pas l'âge chronologique, mais les effets et les pathologies liés à l'avancement en âge. J'invite chaleureusement les professionnels de la santé, les gériatres et l'ensemble de la population à participer à cet événement. Vieillir est le destin de chacun d'entre nous. Nos seniors ont besoin de nos soins, de notre considération, de notre attention et de notre affection. Prendre soin d'eux est une bénédiction. Une société qui oublie ses aînés se prive d'avenir. Pensons à eux durant ces Journées scientifiques et au-delà.

Quelles sont les attentes de votre service et celles du Chu d'Angré pour ces Journées scientifiques ?

Notre service espère sensibiliser la population afin d'inciter les familles à emmener les seniors en consultation gériatrique préventive au Chu. Cet événement permettra de mieux faire connaître nos prestations spécifiques et le Chu d'Angré de manière générale. Nous avons réaménagé nos plannings pour cette période afin d'être pleinement disponibles. Ensemble, redoublons d'efforts pour le bien-être de nos aînés.

Professeur, nous arrivons au terme de cet entretien. Un message à lancer ?

J'ai un rêve : celui d'avoir des gériatres bien formés en activité dans tous les districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. C'est en unissant nos forces que nous bâtirons une gériatrie solide pour un système de santé national d'excellence.