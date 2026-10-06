Cote d'Ivoire: Kouakoukro - La mutuelle Eblaissou célèbre dix ans d'excellence scolaire

La mutuelle Eblaissou a organisé, le samedi 3 octobre 2026, la 10e édition de la Journée de l'Excellence du Boungué, à l'Epp Yapo Kouakoukro, dans le département de Bouaké. À cette occasion, des élèves méritants ont été primés et environ 300 enfants ont reçu des kits scolaires.

Placée sous le thème « Dix ans de promotion de l'excellence : aucun enfant sans identité, aucun talent sans avenir pour bâtir le Boungué de demain », la cérémonie a réuni une dizaine de villages de la zone. Pour la mutuelle, il s'agit de faire de la réussite scolaire un levier du développement local.

Le président de la mutuelle Eblaissou - par ailleurs directeur général de l'Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (Amuga), Romain Kouakou a félicité les lauréats et encouragé les autres élèves à persévérer. « L'effort fait des forts », leur a-t-il lancé. Il a également salué l'engagement des parents, des enseignants et de tous ceux qui contribuent à la pérennité de cette initiative.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités traditionnelles, du corps enseignant, du colonel-major Kouassi Yao Julien, directeur général des Affaires maritimes, et de Kouassi Yao Matthias, chef d'entreprise.