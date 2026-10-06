Cote d'Ivoire: Biankouma - Sous l'impulsion de la députée Mireille Guéi, les Avec se mobilisent pour leur autonomisation

La ville de Biankouma a célébré, récemment, les performances des Associations de valorisation d'entraide communautaire (Avec) de la cohorte 6 urbaine, qui ont réussi à mobiliser une enveloppe globale de 24 217 300 Fcfa dans le cadre de la cérémonie officielle de partage de leurs caisses. Une initiative qui renforce davantage l'autonomisation financière des ménages bénéficiaires du Programme des filets sociaux productifs.

La cérémonie, placée sous le signe de la solidarité et du développement communautaire, a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières, dont le préfet du département de Biankouma, le sous-préfet, le 2e adjoint au maire, le directeur régional de la Protection sociale ainsi que les chefs de service et les chefs traditionnels.

Marraine de la 2e édition des Awards des Avec, la députée de Biankouma, Mireille Guéi, a particulièrement marqué l'événement par son message d'encouragement adressé aux membres des différents groupements.

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Prenant la parole, l'élue a salué la discipline, la solidarité et le sens de la responsabilité dont font preuve les bénéficiaires du programme. Selon elle, les résultats obtenus démontrent que la pauvreté peut être combattue grâce à l'organisation communautaire et à une gestion rigoureuse des ressources.

« Nous célébrons la discipline, la solidarité féminine et la responsabilité. Les Avec ont démontré que la pauvreté n'est pas une fatalité. En mettant ensemble vos maigres ressources issues des allocations trimestrielles des Filets sociaux, vous avez réussi à créer une véritable banque communautaire. Grâce à votre rigueur, vous avez pu octroyer des microcrédits internes pour financer vos petits commerces et l'agriculture », a-t-elle déclaré à l'endroit de ses filleules.

Pour la députée Mireille Guéi, les Avec constituent aujourd'hui un puissant levier d'inclusion financière et de promotion de l'entrepreneuriat local, notamment pour les femmes qui composent majoritairement ces associations.

La présence du corps préfectoral à cette cérémonie traduit également l'intérêt accordé à ces mécanismes d'auto-développement dans la région du Tonkpi. Le préfet du département de Biankouma, Soro Sana, a félicité les membres des Avec pour leur rigueur et leur transparence dans la gestion des fonds collectifs. Il a, en outre, réaffirmé le soutien de l'administration aux initiatives qui contribuent efficacement à la réduction de la pauvreté en milieu rural et périurbain.

Le montant global redistribué, soit 24 217 300 Fcfa, représente une progression remarquable comparativement aux 13 070 900 Fcfa enregistrés lors de la première édition des Awards des Avec de Biankouma en octobre 2025. Ce résultat est le fruit de plusieurs mois de cotisations solidaires et de l'octroi de microcrédits internes au sein des différents groupes.

Ces ressources permettront aux bénéficiaires de développer des activités génératrices de revenus, d'investir dans l'agriculture ou encore de prendre en charge la scolarisation de leurs enfants.

Les consultants et agents communautaires chargés de l'encadrement des Avec estiment que l'organisation des Awards constitue une véritable valeur ajoutée au Programme des filets sociaux productifs. Selon eux, cette initiative favorise l'émulation entre les associations et encourage davantage l'épargne ainsi que le financement des projets économiques.

« Les Awards des Avec que nous avons instaurés favorisent une saine concurrence entre les différentes associations. Cela pousse les membres à fournir davantage d'efforts financiers, à épargner plus et à octroyer davantage de prêts dans l'espoir de décrocher un prix. En 2027, nous mettrons l'accent sur la création d'activités génératrices de revenus collectives afin de renforcer l'autofinancement des groupes », a indiqué Olivier Irie, consultant d'appui communautaire sur le Programme des filets sociaux productifs dans le Tonkpi et initiateur des Awards des Avec.

La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive, marquée par des prestations de danses et de chants traditionnels, symbole de la réussite d'une communauté solidaire et résolument engagée sur la voie du développement participatif.