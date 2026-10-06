Cote d'Ivoire: Programme des filets sociaux productifs - Plus de 24,2 millions de Fcfa mobilisés par les Avec de la cohorte 6 à Biankouma

Les huit Associations de valorisation de l'entraide communautaire (Avec) de la ville de Biankouma ont fait leur bilan financier du deuxième cycle, couvrant la période d'octobre 2025 à septembre 2026. Il ressort que les différents groupes ont mobilisé la somme de 24 217 300 Fcfa en l'espace de dix à onze mois d'activités.

Ces résultats ont été présentés le 29 septembre, à l'occasion de la cérémonie officielle de partage des Avec, organisée dans la salle des fêtes de la mairie de Biankouma. L'événement a également marqué la tenue de la deuxième édition des Awards des Avec de Biankouma.

Parmi les trois distinctions mises en compétition, le premier Prix d'excellence est revenu à l'Avec Kodebah de l'Ancien village. L'association s'est distinguée grâce à une épargne cumulée de 4 424 300 Fcfa, un volume de crédits accordés aux membres de 1 100 000 Fcfa et des cotisations de solidarité s'élevant à 245 800 Fcfa. Le deuxième prix a été attribué à l'Avec Kakougbeh du quartier Soma.

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Cette association a enregistré une épargne de 3 346 000 Fcfa, un solde de crédits de 1 140 000 Fcfa et une caisse de solidarité de 151 000 Fcfa. La troisième place est revenue à l'Avec Kougbeh du quartier Zone Rouge, dont les performances ont été marquées par une épargne de 2 999 500 Fcfa, des crédits accordés aux membres à hauteur de 1 205 000 Fcfa et des cotisations de solidarité totalisant 162 200 Fcfa.

Selon les Consultants agents communautaires (Cac), chargés de la formation et de l'encadrement des Avec, cette initiative récompensant les meilleures performances constitue un important levier de motivation pour les bénéficiaires du Programme des filets sociaux productifs (Pfsp).

« Les Awards des Avec représentent un facteur supplémentaire de motivation que nous intégrons à nos activités d'encadrement des ménages vulnérables bénéficiant des allocations trimestrielles non remboursables de 36 000 Fcfa dans le cadre du Programme des filets sociaux productifs. Cette initiative favorise une saine émulation entre les différents groupes. Cette année, les lauréats ont reçu chacun un congélateur.

L'année prochaine, nous comptons mettre l'accent sur le financement des activités génératrices de revenus (Agr) et récompenser les trois meilleurs projets. De tels enjeux amèneront forcément les Avec à se surpasser et à donner le meilleur d'elles-mêmes pour décrocher un prix », a expliqué Olivier Irié, journaliste aujourd'hui engagé comme Cac depuis novembre 2022 dans le cadre du Pfsp.

La troisième édition des Awards des Avec de Biankouma se tiendra sous le thème : « Les Avec face au défi de la résilience et de la solidarité locale ».