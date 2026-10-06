Cote d'Ivoire: China Open 2026 - Africains et Chinois érigent la culture en passerelle fraternelle à Beijing

La Chine ne manque jamais une occasion de déployer sa diplomatie culturelle. Le 4 octobre 2026, en marge du tournoi de tennis du China Open 2026, l'enceinte du National Tennis Center de Beijing a servi de cadre à un rassemblement inédit : le « Silk Road International Fair », une initiative destinée à célébrer la diversité culturelle et le rapprochement des peuples.

Au coeur du complexe sportif, une foule nombreuse de spectateurs chinois s'est mêlée aux ressortissants africains pour participer à une session de danses traditionnelles. Gabonais, Ougandais et Malawiens ont ainsi partagé avec le public la richesse de leurs patrimoines respectifs. Dans une atmosphère festive, les participants ont esquissé quelques pas de danse, érigeant la culture en passerelle fraternelle.

Cette rencontre était impulsée par la « Silk Road Cities Alliance », une organisation présidée par Song Ronghua. Selon son fondateur, l'événement répond à une ambition claire : favoriser la communication internationale et renforcer l'entente mutuelle au-delà des frontières.

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Né en 2014, le projet s'exporte régulièrement hors des frontières chinoises. « Nous avons déjà voyagé dans plusieurs pays d'Asie, notamment en Thaïlande, en Inde, au Sri Lanka et au Népal, ainsi qu'en Europe, de l'Italie à l'Allemagne en passant par la France », a rappelé Song Ronghua, avant d'annoncer que le continent africain constituerait la prochaine étape de cette tournée internationale.

Face aux journalistes africains conviés pour l'occasion, le message des organisateurs s'est voulu résolument tourné vers l'avenir : « amitié, coopération et développement commun ». Bien que l'événement soit organisé depuis plus d'une décennie, c'est la première fois qu'il s'arrime à une compétition sportive internationale de premier plan.

Une synergie entre sport et culture qui témoigne visiblement de la vitalité des relations sino-africaines.