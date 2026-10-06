Cote d'Ivoire: Coopération bilatérale/Visite du ministre indien des Affaires étrangères - Une nouvelle impulsion au renforcement du partenariat

Le ministre indien des Affaires étrangères, Son Excellence le Dr S. Jaishankar, effectue une visite bilatérale en Côte d'Ivoire du 7 au 8 octobre 2026. Cette visite souligne l'importance que l'Inde accorde à ses relations avec la Côte d'Ivoire et reflète l'engagement commun des deux pays à approfondir davantage leur partenariat de longue date.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par le dynamisme croissant des relations entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, dont la coopération bilatérale s'est progressivement étendue à de nombreux domaines d'intérêt commun, notamment le commerce et l'investissement, le partenariat pour le développement, le renforcement des capacités, les énergies renouvelables, la santé et l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, les technologies numériques, ainsi que la défense et la sécurité.

Elle devrait contribuer à insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat mutuellement bénéfices.

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Lors de sa visite, le ministre indien des Affaires étrangères devrait s'entretenir avec S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire ; S.E.M. Téné Birahima Ouattara, vice-Premier ministre, ministre de la Défense, et S.E.Mme Nialé Kaba, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Ces discussions devraient porter sur l'ensemble des relations bilatérales, faire le point sur la coopération en cours et explorer de nouvelles pistes de partenariat dans les domaines d'intérêt commun.

S.E.M. S. Jaishankar rencontrera également d'anciens participants ivoiriens au Programme indien de coopération technique et économique (Itec), ayant bénéficié de formations professionnelles et de programmes de renforcement des capacités dans différents établissements en Inde.

Cette rencontre offrira l'occasion d'échanger avec les bénéficiaires de ce partenariat de longue date entre l'Inde et la Côte d'Ivoire dans le domaine du renforcement des capacités, ainsi que de recueillir leurs témoignages et leurs expériences.

Le ministre s'entretiendra également avec des membres de la communauté indienne établie en Côte d'Ivoire, dont la contribution au rapprochement entre les deux pays participe activement au renforcement des liens d'amitié, de compréhension mutuelle et de solidarité qui unissent les peuples indien et ivoirien.

L'Inde et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations étroites, empreintes d'amitié et de cordialité, fondées sur le respect mutuel, la convergence d'intérêts et une volonté commune de promouvoir le développement et la prospérité de leurs deux peuples.

Au fil des années, ce partenariat s'est considérablement consolidé grâce à une coopération diversifiée dans le domaine du développement, au renforcement des capacités, à l'octroi de bourses d'études et de formation, ainsi qu'à la croissance soutenue des échanges commerciaux et économiques.

Les deux pays entretiennent également une coopération étroite au sein des instances multilatérales et partagent un attachement commun aux principes de la coopération Sud-Sud, ainsi qu'à la promotion des intérêts, des priorités et des aspirations des pays du Sud.

La visite de S.E.M. S. Jaishankar, ministre des Affaires étrangères de la République de l'Inde, constituera une occasion privilégiée de consolider davantage le partenariat entre l'Inde et la Côte d'Ivoire et de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires tels que le commerce et l'investissement, le développement, les technologies, la défense et la sécurité, ainsi que les échanges entre les peuples.

Elle réaffirmera l'engagement de l'Inde à approfondir et à développer, avec la Côte d'Ivoire et, plus largement, avec les pays africains, des partenariats durables, équilibrés et mutuellement bénéfiques, fondés sur le respect mutuel, la convergence des priorités et une vision commune d'une prospérité partagée.