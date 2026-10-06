Sénégal: La consommation finale se bonifie de 0,8% en variation trimestrielle

6 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

Dans son rapport sur les Comptes nationaux trimestriels, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé la situation de la consommation finale au Sénégal.

Evolution de la consommation finale (en volume cvs) en glissement annuel (en %) (Source : ANSD/DSECN/DCN/BCTR )

Selon le document, en variation trimestrielle, la consommation finale (Cf) s'est rehaussée de 0,8% au deuxième trimestre de 2026 sous l'effet de l'augmentation de la consommation des administrations publiques (+4,6%) et des ISBLSM (+3,1%).

En revanche, explique l'Ansd, celle des ménages s'est repliée de 0,2%. En glissement annuel, la consommation finale globale a augmenté de 5,5%, par rapport au premier trimestre de 2025. Cette progression est expliquée par celle des ISBLSM (+17,2%), des administrations publiques (+9,8%) et des ménages (+4,3%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.