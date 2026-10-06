Sénégal: La consommation finale se bonifie de 0,8% en variation trimestrielle

Dans son rapport sur les Comptes nationaux trimestriels, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé la situation de la consommation finale au Sénégal.

Evolution de la consommation finale (en volume cvs) en glissement annuel (en %) (Source : ANSD/DSECN/DCN/BCTR )

Selon le document, en variation trimestrielle, la consommation finale (Cf) s'est rehaussée de 0,8% au deuxième trimestre de 2026 sous l'effet de l'augmentation de la consommation des administrations publiques (+4,6%) et des ISBLSM (+3,1%).

En revanche, explique l'Ansd, celle des ménages s'est repliée de 0,2%. En glissement annuel, la consommation finale globale a augmenté de 5,5%, par rapport au premier trimestre de 2025. Cette progression est expliquée par celle des ISBLSM (+17,2%), des administrations publiques (+9,8%) et des ménages (+4,3%).