Sénégal: Repli de 0,2% de la valeur ajoutée du secteur tertiaire au 2e trimestre 2026

6 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou FAYE

En variation trimestrielle, la valeur ajoutée du secteur tertiaire, en volume Cvs, s'est repliée de 0,2% au deuxième trimestre de 2026.

Evolution de la VA du secteur tertiaire en volume CVS en variation trimestrielle et en glissement annuel (en %) (Source : ANSD/DSECN/DCN/BCTR )

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette baisse est sous l'effet du fléchissement de la valeur ajoutée des activités spécialisées, scientifiques et techniques artistiques (-10,6%), des activités domestiques (-10,5%), des autres activités de services (-6,7%) et de l'activité d'hébergement et restauration (-6,3%).

Toutefois, explique l'Ansd, le bon des activités des services administratifs et de soutien (+11,5%), des activités de l'administration publique (+7,1%), des activités pour la santé (5,1%) et des activités de l'information et communication (+2,3%) a atténué la régression de l'activité du secteur.

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Par rapport au même trimestre de 2025, la valeur ajoutée réelle du secteur tertiaire s'est accrue de 6,0%. Cette hausse est imputable au bon comportement des activités des services administratifs et de soutien (+19,6%), des activités d'administration publique (+11,7%), du commerce (+8,0%), de l'enseignement (+6,8%), des activités immobilières (+6,1%), du transport (+5,7%) et de l'information et communication (+4,6%).

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