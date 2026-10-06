Sénégal: Prix à la consommation - Stabilité en juin, hausse de 0,4% sur un an

Les prix à la consommation sont restés stables en juin 2026 par rapport au mois précédent, dans un contexte marqué par des évolutions contrastées selon les principales catégories de produits et services.

La hausse des prix de certains postes a ainsi été compensée par le recul enregistré dans d'autres composantes du panier de consommation.

Les produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont notamment enregistré une hausse de 0,6% sur le mois. Les prix des biens et services de santé ont également progressé de 0,3%, tandis que ceux liés aux soins personnels, à la protection sociale et aux biens divers augmentent de 0,1%.

Ces hausses ont toutefois été neutralisées par la baisse des prix du poste « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles », qui recule de 2,3% en variation mensuelle. Les prix de l'information et de la communication diminuent également de 0,2%, tandis que ceux des vêtements et chaussures enregistrent une légère baisse de 0,1%.