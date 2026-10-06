Burkina Faso: 2e phase des JEPPC - Le ministère en charge de l'économie offre 200 kits scolaires aux pupilles de la Nation

Dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le ministère de l'Économie et des Finances a fait don de 200 kits scolaires au profit des enfants des Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées sur le théâtre des opérations, lundi 5 octobre 2026, à Ouagadougou. La cérémonie a également été marquée par la montée des couleurs nationales et un appel à une appropriation accrue du « made in Burkina Faso ».

Du 2 au 16 octobre 2026, le Burkina Faso vibre au rythme de la deuxième phase de la IIIe édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), placée sur le thème : « Produisons burkinabè, consommons burkinabè : notre assiette, notre fierté ! ». Au ministère de l'Economie et des Finances, cette journée d'engagement patriotique a été ponctuée par la montée des couleurs nationales et un geste de solidarité à l'endroit des pupilles de la Nation.

A cette occasion, le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a relayé le message du Président du Faso, Ibrahim Traoré, invitant les Burkinabè à faire de la production, de la transformation et de la consommation des produits locaux des leviers de la souveraineté économique.

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Reprenant le mot d'ordre de cette deuxième phase, « Tous pour le Made in Burkina Faso », le ministre a rappelé les principales orientations du Chef de l'Etat. Selon lui, les paysans sont appelés à accroître leur production, les femmes à renforcer la production et la transformation, les artisans et les industriels à améliorer la qualité et le conditionnement des produits, tandis que les commerçants doivent davantage promouvoir les produits locaux.

Quant aux consommateurs, ils sont invités à privilégier le « made in Burkina ». Le message présidentiel met également en garde contre les pratiques susceptibles de fragiliser la production nationale, notamment la fraude, la contrebande, la spéculation, la rétention des stocks, les fausses déclarations, le dénigrement des produits locaux et le contournement de la préférence nationale dans les marchés publics.

Le ministre Aboubakar Nacanabo a exhorté ses collaborateurs à s'interroger sur leur propre contribution à cette dynamique de promotion du « made in Burkina ». « Si on n'est pas dans la vision, ce n'est pas tard. On peut toujours se rattraper. La dynamique étant lancée, il n'y a rien qui puisse nous faire reculer », a-t-il déclaré.

Soulager les pupilles de la Nation

Au-delà de la promotion de la consommation locale, le ministère de l'Economie et des Finances a mis à profit cette journée pour exprimer sa

solidarité aux enfants des FDS tombées dans le cadre de la sécurisation du territoire. Il a ainsi remis 200 kits scolaires au service social des armées, au profit des pupilles de la Nation. Justifiant ce geste, le ministre Aboubakar Nacanabo a souligné que la mission de son département ne se limite pas à la mobilisation des ressources nécessaires au financement du développement du pays.

Elle comporte également, selon lui, une dimension sociale. Le ministre a, par ailleurs, assuré que son département continuera à soutenir le service social des armées afin de contribuer à la scolarisation et au bien-être des pupilles de la Nation. Au nom des bénéficiaires, le coordonnateur des structures rattachées de la direction centrale de l'action sociale et des services psychologiques des armées, le lieutenant Hubert Nana, a exprimé sa reconnaissance au ministre et à l'ensemble de son personnel. Il a estimé que ce don vient renforcer les actions du service social des armées en faveur des pupilles de la Nation.