Burkina Faso: 2e phase des JEPPC - Le personnel de l'ALP invité à promouvoir le « made in Burkina » JEPPC Le personnel de l'ALP invité à promouvoir le « made in Burkina »

Le Président de l'Assemblée législative du peuple (ALP), Ousmane Bougouma, a présidé la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales, lundi 5 octobre 2026, à Ouagadougou.

La cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales a été observée au sein de l'Assemblée législative du peuple (ALP), lundi 5 octobre 2026, à Ouagadougou. Cette cérémonie s'est tenue dans le cadre de la 2e phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). A cette occasion, le Président de l'Assemblée législative du peuple, Ousmane Bougouma, a livré le discours du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dont l'essentiel se résume au mot d'ordre : « Tous pour le Made in Burkina. Faire de chaque achat, un acte de souveraineté ».

Citant le président du Faso, le chef du Parlement a rappelé que le peuple doit produire, transformer et consommer car, ce sont les trois maillons d'une même chaîne. « Si nous ne produisons pas, si nous ne transformons pas, si nous ne consommons pas ce qui vient de chez nous, d'autres nous nourriront et nous habilleront. Or, celui qui vous nourrit finit par vous dicter sa volonté », a-t-il déclaré. Il a affirmé que chaque transformation est une source d'emplois pour les jeunes et de revenus pour les familles. « Un pays qui ne transforme pas ses richesses, en cède la plus grande valeur aux autres », a-t-il dit. Selon le message du Président du Faso, plusieurs pratiques qui affaiblissent cependant la production nationale, doivent être combattues. Parmi celles-ci, il a cité la fraude, la contrebande, les fausses déclarations qui font entrer à vil prix des produits qui concurrencent déloyalement ce que les unités nationales produisent.

Il y a, selon le président du Faso, des commerçants « véreux » qui cachent les vivres pour faire monter les prix ou dénigrent les produits locaux pour écouler ceux importés.

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Consommer local, une affirmation de souveraineté

C'est pourquoi, il a dénoncé ceux qui pratiquent la rétention de stocks, diffusent des rumeurs sur la qualité des productions ou provoquent des retards volontaires de livraison. « Nous poursuivrons la normalisation de nos produits transformés, la protection du label national et la lutte contre les pratiques frauduleuses. Donc, à chacun d'être vigilant, être un « labaal » de cette bataille pour notre souveraineté économique », a-t-il lancé. Pour le président du Faso, la meilleure arme pour le consommer local se trouve au sein des femmes. Dans cette dynamique, il les a invitées au boycott des produits importés.

« Si les femmes sont pro-impérialistes, les repas seront pro-impérialistes, une partie de notre souveraineté se joue jusque dans la marmite », a-t-il soutenu. Par ailleurs, la population a été exhortée à la responsabilité, à observer un comportement patriotique afin d'atteindre cette souveraineté économique. « Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu de l'importer », a martelé le président du Faso. A l'issue du discours, le chef du Parlement a salué les participants en leur souhaitant un excellent mois d'octobre.