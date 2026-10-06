Burkina Faso: Conseil burkinabè des chargeurs - A la découverte du facilitateur dans la chaine de transport de la région Ouest

La représentation ouest du Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) a ouvert ses portes aux journalistes à la faveur d'une caravane de presse initiée par l'institution du 21 au 29 septembre 2026. Cette excursion qui a intéressé les axes routiers inter-Etats reliant le Burkina Faso à la Cote d'ivoire et au Mali à travers les postes frontaliers de Ouessa, de Niangoloko, et de Koloko ainsi que les bureaux intérieurs de Bobo-Dioulasso, a permis aux Hommes des médias de s'imprégner du rôle de la structure dans la chaine de transport et de la logistique dans l'Ouest.

Le matin du 22 septembre 2026, les journalistes découvrent les locaux de la Direction régionale de l'ouest (DRO) du Conseil burkinabè des chargeurs (CBC), implantée dans la ville de Bobo-Dioulasso. Selon le directeur régional de l'Ouest du CBC, Dékoumwin Therry Hien, elle couvre la région du Guiriko, des Tannouyan et du Djôrô et compte deux bureaux intérieurs situés à Bobo-Dioulasso. La DRO du CBC enregistre également quatre bureaux frontières, à savoir ceux de Ouessa à la frontière avec le Ghana, de Niangoloko, frontière avec la Côte d'Ivoire, et les bureaux de Koloko et de Faramana, frontière avec le Mali. Et conformément aux attributions du CBC, la DRO assure la coordination et la facilitation de la chaine de transport et de la gestion du fret dans son ressort territorial à travers ces différents bureaux. « Notre rôle au niveau de l'Ouest est d'assister les chargeurs.

Et au-delà, nous continuons de contribuer à veiller à l'approvisionnement régulier du Burkina, en marchandises et denrées diverses dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et de célérité », dit-il aux Hommes de médias. Il fait savoir que dans la conduite de ces différentes activités, les services de la direction délivrent un document appelé bordereau de suivi de trafic (BST) qui accompagne les marchandises à l'importation ou à l'exportation. Plus précisément il s'agit du Bordereau de suivi de trafic routier (BSTR), le Bordereau de suivi de trafic ferroviaire (BSTF) et le Bordereau de suivi de véhicule importé (BSVI) pour les véhicules d'occasion. Concernant la voie maritime la direction se charge de faire le suivi du Bordereau électronique de suivi de cargaison (BSE) levé depuis l'outre-mer. « En fonction du moyen de transport utilisé, il y a un type de document qui accompagne toujours la marchandise.

Et le BSTR, BSTF, ou BSVI sont entre autres, ces documents que les agents de saisie lèvent au niveau de la direction régionale et même au niveau des frontières ou des représentations du CBC », précise le directeur régional. Ces papiers qui, selon lui, comportent des informations essentielles telle la nature de la marchandise, son poids, son origine, l'expéditeur, la destination, le numéro du véhicule et le nom du chauffeur sont importants pour le suivi des marchandises et des besoins statistiques. A ses propos, ces données collectées à travers ces différents bordereaux permettent également au CBC, première institution de collecte et de production des statistiques en matière de transport, de disposer de données crédibles en vue de la réalisation de projets inhérents au secteur de transport.

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Tout BST exigible en douane

« Au-delà de permettre la traçabilité de la cargaison depuis le port jusqu'au magasin où à l'endroit destinataire, ces documents sont très importants dans la mesure où ils nous permettent de produire des statistiques fiables à l'endroit des premiers décideurs du pays dans l'optique de prendre des décisions adéquates en matière de transport. Et grâce à ces documents, nous arrivons à savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort du Burkina Faso », explique le directeur. Il notifie que ces pièces justificatives produites par le CBC sont délivrées sur la base d'un arrêté conjoint du ministère en charge des transports et celui de l'économie et des finances. Et les frais d'établissement fixés par la direction générale du CBC sont respectivement à l'ordre de 15 000 F CFA à l'import et 8 000 F CFA à l'exportation pour le trafic routier et de 2 500 F CFA pour le transport par voie ferrée (BSTF).

« Tous les documents que nous délivrons sont obligatoires, et tout type de BSTF est un document exigible en douane. Il faut donc obligatoirement en disposer pour toute opération d'importation ou d'exportation de la marchandise », appuis le DRO. Selon ses informations, les recettes issues de ces différentes prestations servent au conseil à assurer ses charges comme le payement des salaires, des factures et à la réalisation de projets de développement de la chaine du transport et de la logistique.

En exemple, Thierry Hien cite la construction de l'entrepôt de San-Pedro en Côte d'Ivoire, le projet de construction du parking pour les chauffeurs burkinabè à Lomé au Togo, des séances de formation à l'endroit des chargeurs, des chauffeurs, et d'autres en perspective tels que la construction d'un entrepôt pour les produits dangereux à Ouagadougou. En termes de difficultés, il a relevé l'ignorance ou la méconnaissance des documents par certains acteurs. Après la découverte des locaux et des services du siège de la DRO, la visite s'est poursuivie le lendemain dans les deux bureaux intérieurs du CBC à Bobo-Dioulasso, respectivement au niveau de la SITARAIL et au port sec de Bobo-Dioulasso.

La mission s'est poursuivie au porc sec

Le responsable bureau du CBC au port sec de Bobo, Mahamadou Sourabié, donne le rôle de cette représentation qui est de poursuivre la mission de l'institution mère qui consiste à veiller à l'approvisionnement régulier du territoire burkinabè en marchandises, denrées et produits divers dans les meilleures conditions de cout et de célérité. « Nous veillons notamment à la traçabilité des marchandises, à assister les chargeurs et s'assurer de la délivrance des Documents de suivi des transactions (DST) nécessaires à l'importation et à l'exportation des marchandises », réitère le chef de bureau.

Il ajoute que le CBC et la Chambre de commerce et d'Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) ont mis en commun un document appelé bordereau de sortie qui doit être co-signé par les deux entités pour tout camion à la sortie du port sec de Bobo. « Ce document permet de suivre en temps réel, l'arrivée et la sortie des camions au port sec de Bobo. A travers la plateforme Sigestran, nous faisons la traçabilité de tout le fret qui vient de la région du Guiriko», renseigne-t-il.

La levée des bons de chargement assurée à Koloko

A Koloko, à la frontière avec le Mali, le bureau du CBC est dirigé par Abdoulaye Drabo appuyé dans ses tâches par son collaborateur Kosogobou Gilbert Itenti. « Nous donnons des documents à titre de régularisation, nous suivons la levée des bons de chargement pour les camions et nous nous assurons de la cohérence des informations données par les chauffeurs », explique-t-il. Abdoulaye Drabo précise que les cargaisons qui traversent ce corridor convoient généralement les amandes de karité, l'anacarde, le sésame venant du Mali ou du poisson de la Mauritanie, du Sénégal, et les tourteaux quittant le Burkina Faso pour le Mali et le Niger.

Selon le représentant du chef de bureau CBC Niangoloko, Yaya Ouattara, assistant en transport et transit, les activités du poste consistent principalement au contrôle des DST à la traçabilité des papiers à l'import et à l'export et aussi à l'assistance aux chargeurs et chauffeurs.

Vérification des DST à Niangoloko

« A l'arrivée des véhicules venant principalement de la Côte d'Ivoire avec pour destination Burkina Faso ou ceux qui le traversent, nous visons le BSTR à l'import avant que le transitaire ne poursuive le reste des formalités en douane. Et à la sortie nous vérifions pour s'assurer que les chauffeurs qui rencontrent des difficultés sur la route avec les autres structures comme l'Office national de la sécurité routière (ONASER) pour trouver des solutions afin que le camion n'y reste pas longtemps.

« Aussi, nous régularisons sur place les situations liées à la documentation car, le plus souvent certains, par méconnaissance ou non maitrise totale de la règlementation, oublient ou viennent sans les papiers nécessaires », ajoute l'assistant.

600 camions contrôlés par mois à Ouessa

Ouessa, poste frontalier avec le Ghana, le bureau CBC se charge aussi du contrôle des BSTR pour les camions à destination du Burkina Faso et de la régularisation des bordereaux de suivi de trafic de transit (BSTT) pour ceux en transit, ainsi que de l'assistance de ces camions venant principalement du Ghana.

« Le CBC est présent sur tout le long du corridor et gère le fret qui arrive du port du Ghana jusqu'à la destination qui peut être la Sierra Léone, le Mali, par exemple. Le transit est beaucoup plus fréquent ici avec en moyenne 600 camions contrôlés par mois, transportant pour la plupart du cyanure, des carreaux, des tricycles, des ouvrages en matière plastique et des articles divers », explique le chef du bureau CBC, Alassane Drabo. Il souligne que ces tâches sont exécutées avec le concours des traditionnels partenaires du conseil que sont la douane, la CCI-BF, et les faitières des transporteurs.