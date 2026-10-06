Maroc: La SNRT place la proximité et le débat au coeur de sa nouvelle saison radiophonique

La Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) a officiellement lancé, ce 5 octobre 2026, sa nouvelle grille des programmes radiophoniques. Fort d'une audience globale solide enregistrée en 2026, le pôle public entend consolider son rôle de média de référence à travers une offre diversifiée, ancrée dans les réalités régionales et ouverte sur le débat citoyen.

Portée par des indicateurs d'audience encourageants avec près de 9,37 millions d'auditeurs et une durée moyenne d'écoute individuelle s'élevant à 30 minutes et 20 secondes au cours de l'année 2026 , la SNRT insuffle une nouvelle dynamique à ses ondes. La saison 2026-2027 déploie une programmation pensée pour répondre aux attentes de la diversité des publics, qu'il s'agisse de la Radio Mohammed VI du Saint Coran, de la Radio Nationale, de la Radio Amazighe, de Chaîne Inter ou du réseau des radios régionales.

En tête des audiences au niveau national avec 7,63 millions d'auditeurs, la Radio Mohammed VI du Saint Coran enrichit sa grille dans le respect de l'unité du rite et des valeurs de modération. Parmi les nouveautés phares figurent l'émission « Sardou Kitab Achifae Bi Taarifi Houqouqi Lmoustafa », dédiée à la tradition marocaine de récitation de cet ouvrage dans les mosquées et zaouïas, ainsi que le jeu interactif « Al-Moutanafissoun » et le programme de vulgarisation « Azakat : Qiyam Wa Ahkam ».

De son côté, la Radio Nationale (associée à Chaîne Inter pour un total de 4 millions d'auditeurs) mise résolument sur l'information, le décryptage et l'interaction. Des matinales comme « Sbah Bladi » aux rendez-vous de débat politique et social tels que « Mawid Linniqach » et « Milafate Fi lwajiha », la grille fait la part belle aux grands chantiers nationaux, à l'actualité parlementaire, ainsi qu'à des espaces dédiés aux jeunes (« Sawt Achabab ») et aux Marocains du monde (« Watani »).

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La Radio Amazighe, qui fédère 2,9 millions d'auditeurs, renforce quant à elle son offre de proximité. Elle articule sa programmation autour de débats politiques, de magazines de société et de rendez-vous valorisant la culture et la langue amazighes.

Fidèle à son positionnement, Chaîne Inter propose un cocktail d'information multilingue (français, espagnol, anglais), de magazines de société et de culture (« Chaîne Inter Culture »), tout en captant les tendances du web à travers « Tendance et Influence » et « Génération connectée ».

Enfin, le réseau des radios régionales réaffirme sa vocation de proximité. En accompagnant au plus près les préoccupations locales -- qu'il s'agisse de santé, d'agriculture, d'éducation ou d'environnement , ces antennes locales valorisent les initiatives citoyennes et la richesse du patrimoine culturel de chaque région du Royaume.

À travers cette programmation ambitieuse, la SNRT confirme sa volonté de garantir une information crédible et un service public de qualité, résolument à l'écoute des citoyens.