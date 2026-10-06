Maroc: Vaccins manqués, menaces ranimées

Il y a trois ans, la rougeole s'abattait sur le Maroc et laissait derrière elle des victimes en nombre. Pour l'enrayer, il fallut consentir à une titanesque campagne de rattrapage vaccinal, exigeante en temps, en vies humaines et en moyens logistiques, afin d'atteindre, un à un, les enfants que le calendrier avait laissés au bord du chemin. On aurait pu croire la leçon retenue. Elle ne l'a pas été. Voici que la diphtérie ressurgit par foyers, rappelant cette vérité implacable : un pays qui relâche sa garde retrouve les maladies qu'il pensait avoir définitivement vaincues.

Une victoire que l'on croyait définitive

Il y a dans ce retour quelque chose d'insolent. La diphtérie appartenait à la mémoire médicale nationale, figurant au rang de ces fléaux que l'on évoque avec le soulagement de ceux qui ont survécu à l'orage. Rien, pourtant, n'était dû au hasard dans son recul passé. Il était le fruit d'un sacerdoce obstiné : celui de professionnels de santé qui ont arpenté les douars, gravi les sommets et frappé aux portes aux confins du territoire pour acheminer les vaccins du Programme national d'immunisation jusqu'aux plus isolés. Jamais ils n'ont connu la lumière des projecteurs. Ils ont eu infiniment mieux : des résultats.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce capital précieux, nous le voyons aujourd'hui s'effriter. Et cette érosion n'a rien d'une fatalité cosmique ; elle obéit à une cause précise, que l'on peut nommer sans détour : des enfants privés des vaccins qui leur étaient dus, et plus tragiquement encore, de leurs rappels. Une maladie vaincue n'est jamais une maladie morte. Elle sommeille et guette. Elle attend que la couverture fléchisse, que l'indolence s'installe, que la vigilance se relâche et que l'on s'habitue à ne plus la redouter.

La logique implacable du vaccin combiné

Le mécanisme est d'une simplicité implacable. La diphtérie se prévient par un vaccin composé qui protège d'un seul geste contre plusieurs maladies à la fois. Il s'ensuit qu'un enfant qui manque cette injection ne rate pas une protection, mais l'ensemble des remparts que le produit contiendrait. Une dose oubliée ouvre béantes plusieurs brèches simultanément. Ce que l'on perd sur un front, on le concède sur tous les autres.

C'est pourquoi l'inquiétude dépasse largement le cas de la seule diphtérie. Le cercle menace de s'élargir, englobant la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite. Cette dernière doit retenir toute l'attention. Car la polio ne tue pas toujours ; elle fait pire, elle condamne à l'immobilité et à la survie. Chaque cas enregistré scelle le destin d'un enfant, l'enfermant dans une infirmité qui l'accompagnera toute son existence, avec son cortège de souffrances physiques, de cicatrices psychologiques, d'exclusion sociale et de précarité économique.

Ce que dicte l'immunité collective

On invoque souvent l'immunité collective avec une légèreté inversement proportionnelle à sa complexité. Sa réalité est pourtant limpide : un pays n'est protégé ni par les seuls vaccinés, ni par une volonté abstraite, mais par la proportion exacte de ceux qui le sont. Tant que le seuil critique est maintenu, la maladie ne trouve pas de prise, et les plus fragiles, ceux que l'on ne peut vacciner, bénéficient du rempart commun. Quand ce rempart se fissure, il cède pour tous, y compris pour ceux qui avaient accompli leur devoir civique et sanitaire.

C'est précisément ce que révèlent le recul de la couverture vaccinale et l'effritement de l'immunité collective : le retour de maladies disparues, ou ramenées à des niveaux infimes, n'est plus une hypothèse lointaine mais une probabilité sérieuse. Sur le plan épidémiologique, les experts l'admettent sans peine. Ce déclin peut faire surgir des foyers épidémiques multiples, prêts à s'embraser en cascade. Les alertes d'aujourd'hui ne sont pas de simples spéculations ; elles constituent des avertissements formels et des constats d'étape, avant ceux, plus graves, que l'on redoute.

L'angle mort institutionnel

C'est ici qu'il convient de poser la question qui dérange, et de la poser sans détour à l'autorité de tutelle. Le Programme national d'immunisation obéit à une limite arbitraire : l'âge de cinq ans. Passé ce cap, le dispositif se referme, à l'exception notable, et récente, des jeunes filles de onze ans ciblées par le vaccin contre le papillomavirus. Pour tous les autres, sitôt franchie la porte de l'école, le néant. Comme si le danger biologique s'arrêtait, respectueux, aux grilles des cours de récréation.

Or, la maladie ignore les décrets administratifs et se soucie fort peu des seuils d'âge. Un enfant, un adolescent ou un adulte, peuvent tout aussi bien devenir les maillons aveugles d'une chaîne de transmission redoutable. Maintenir une barrière d'âge conçue pour une autre époque revient à laisser un pan entier de la population à découvert. N'est-il pas temps, dans l'urgence du présent, de décréter une vaste campagne de rattrapage intergénérationnelle, affranchie de ce plafond obsolète ? Cette exigence ne relève plus de la simple prudence ; elle engage notre responsabilité morale.

Des rappels réservés à ceux qui en ont les moyens

Plus troublante encore est la ligne de fracture sociale qui se dessine. Une large frange des citoyens n'a reçu que les primo-injections de base. Les rappels périodiques -- à l'adolescence, à l'âge adulte, puis au fil des décennies -- demeurent le privilège d'une minorité, captée pour l'essentiel par le secteur privé. En clair : la protection se perpétue pour ceux qui ont les moyens de l'acquérir, et s'évanouit pour les autres.

Nous touchons là au coeur d'une crise d'équité sanitaire. La sécurité d'une nation ne saurait dépendre de la solvabilité de ses enfants. Une immunité collective se tisse pour tous et par tous, ou elle perd tout sens. Chaque rappel manqué chez un adulte ou un adolescent est une brèche ouverte dans l'édifice commun.

Le secteur privé lui-même fait défaut

Cette initiative individuelle, sur laquelle le système semble s'en remettre, encore faudrait-il pouvoir l'exercer. Car ceux qui disposent des ressources nécessaires et qui se tournent vers le privé pour mettre les leurs à l'abri se heurtent à un obstacle inattendu : le vaccin a disparu des rayons. Dans les officines, les vaccins phares -- qu'il s'agisse du Pentaxim ou du Tetraxim -- brillent par leur absence. Les stocks sont épuisés. La dernière issue offerte à une minorité solvable se révèle donc, elle aussi, fermée.

Ce constat n'a rien d'anecdotique. Ces deux vaccins protègent, d'un seul geste, contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite, soit précisément les maladies dont la menace se précise. Leur absence des rayons tombe au pire moment. Le parent qui, informé des risques, pousse la porte de son pharmacien pour mettre son enfant à l'abri repart les mains vides. Celui qui a les moyens d'acheter la protection ne trouve rien à acheter. Le filet de sécurité privé, déjà réservé à une minorité, se révèle percé lui aussi.

Agir en architectes, non en pompiers

La rougeole a montré ce que coûte une réaction tardive : des campagnes d'urgence, menées dans la précipitation, avec des vies en jeu et des équipes mobilisées sous pression. Agir en pompier est toujours plus cher, plus lent et plus incertain qu'agir en architecte. La diphtérie offre aujourd'hui une seconde occasion de comprendre. On ne doit pas la laisser passer.

Élargir l'accès à la vaccination, abolir les plafonds d'âge anachroniques, démocratiser les rappels : ce débat mérite infiniment mieux que le confort de l'attentisme. Il exige des arbitrages politiques courageux, dotés des ressources financières indispensables pour que l'objectif affiché, la protection de la santé publique, cesse d'être un slogan incantatoire. Il réclame enfin une transparence absolue envers les citoyens, car la couverture vaccinale ne se rétablit pas par décret mais par la confiance, l'information et la proximité.

Hier, les professionnels de santé ont honoré leur part du contrat jusque dans les replis les plus reculés du Royaume. À l'État de ne pas laisser leur oeuvre se défaire par négligence. On ne protège pas une nation avec des souvenirs de victoire. On la protège avec des vaccins, administrés à temps, et à tous.