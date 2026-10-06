Madagascar: Coopération franco-malgache - La France remet un drone S330 ISR aux forces armées malgaches

6 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

La France remet officiellement un drone S330 ISR aux Forces armées malgaches ce mardi 6 octobre à Ambohibao, dans le cadre de la coopération franco-malgache dans le domaine de la sécurité maritime. Une présentation du S330 ISR et de ses capacités en matière de surveillance maritime est prévue à cette occasion. Cette dotation intervient dans le cadre du renforcement des capacités des Forces armées malgaches.

Surveillance maritime. Des stagiaires issus de la Marine nationale et de l'Armée de l'Air malgaches, actuellement en formation, seront également présentés.

Le volet formation accompagne ainsi la remise du drone afin de permettre aux bénéficiaires de maîtriser son utilisation et les différentes opérations liées à la surveillance maritime. La remise officielle se déroulera en présence des autorités françaises et malgaches.

Elle sera placée sous le patronage du ministère français des Armées (MINARM), du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), ainsi que du Secrétariat d'État chargé de la Mer (SEMA). L'ambassadeur de France à Madagascar et le commandant supérieur (COMSUP) sont notamment attendus à cette cérémonie.

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