Afrique: No, We CAN'T

Avec une défaite contre les Super Eagles du Nigéria et un match nul face au Taifa Stars de Tanzanie, les Barea de Madagascar ne sont plus maîtres du jeu, quoique la balle soit ronde selon un dicton malgache qui signifie que la situation peut tourner.

No, We CAN'T

« Faly sahirana ». Les hommes de Corentin Martins sont à la fois « contents et préoccupés » après l'exploit de la Guinée-Bissau devant les Nigérians. Contents parce que ces derniers sont tombés sur plus forts qu'eux mais préoccupés car la victoire des « Djurtus » n'est pas le fruit du hasard compte tenu du score. Au point d'inquiéter les Barea même s'ils occupent la 108ème place au classement FIFA.

Contre 133ème pour leur prochain adversaire qu'ils rencontreront entre le 09 et 17 novembre 2026 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Le « Yes We CAN » risque de laisser la place à « No We CAN'T » en cas de déroute voire même de score vierge contre les Bissaoguinéens qui sont à la portée des Malgaches, du moins sur le papier. C'est à l'image des deux Nations qui appartiennent au groupe des Pays les Moins Avancés (PMA), un euphémisme pour désigner les pays les plus pauvres du monde. Madagascar et la Guinée-Bissau figurent dans le Top 10.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En revanche, ils ne font pas partie de l'élite du football mondial puisqu'aucune des deux équipes nationales n'a participé à la Coupe du monde ni même à la Coupe des confédérations. Pas plus qu'aux Jeux Olympiques. Les Barea et les « Djurtus » jouent aujourd'hui leur qualification à la CAN 2027 avec l'avantage pour la Guinée-Bissau de pouvoir évoluer devant son public au « Stade du 24 septembre » à Bissau.

Contrairement aux Dupire, Tremoulet, Fontaine, Couturier et autres expatriés qui devront encore jouer le match à domicile à ...l'extérieur. A défaut du « Kianja Barea » qui n'est pas toujours homologué, un an après le mouvement du 25 septembre qui vient d'être commémorée par les « mpitolona ».

Une concordance de dates historiques, enfin presque, entre les deux pays qui ont l'un et l'autre, un officier supérieur à la présidence pour ne pas dire comme capitaine et à la fois coach de l'équipe nationale. Avec pour enjeu, la victoire à la prochaine présidentielle. 6 mois après la phase finale de la CAN 2027.