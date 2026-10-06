Madagascar: Fanirisoa Ernaivo - Vers la traque des capitaux suspects placés à l'étranger

Les capitaux malgaches logés à l'extérieur se trouvent désormais sous le projecteur des autorités judiciaires. La ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a fait part, hier à Ankorondrano, de l'ouverture d'investigations poussées ciblant les dépôts bancaires ainsi que le patrimoine immobilier ou mobilier qui y est associé, disséminés dans au moins six pays tiers. La démarche vise principalement à faire toute la lumière sur le risque de flux illicites, de blanchiment d'argent et sur les avoirs dont la provenance demeure douteuse ou non justifiée.

Indices. Face à la sophistication grandissante des réseaux financiers transfrontaliers, le Garde des Sceaux entend doter les juges et magistrats d'outils performants. En effet, plusieurs acteurs majeurs du secteur judiciaire, tout particulièrement le personnel et les enquêteurs rattachés au Pôle anti-corruption (PAC), bénéficient ces jours-ci d'une session de renforcement de capacités sur mesure.

Ce programme d'apprentissage accéléré ambitionne d'aiguiser leurs réflexes en matière de recherche d'indices, de recoupements comptables et d'engagement efficace des procédures pénales.

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Voir plusAbonnements journauxActualités MadagascarActualités politiquesPoursuites. Pour la Grande Île, la finalité s'avère stratégique : sécuriser l'arsenal juridique afin d'être en mesure de déclencher promptement des poursuites judiciaires ciblées, d'ordonner le gel préventif ou la saisie définitive de biens mal acquis, que ce soit sur le territoire national ou à l'échelle internationale.

D'après la ministre de la Justice, cette initiative d'envergure reflète la volonté ferme de l'État d'intensifier la lutte contre les malversations financières et d'endiguer la criminalité financière transfrontalière qui pénalise l'économie du pays.