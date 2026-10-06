Madagascar: Ambatolampy - Une femme mortellement agressée par son mari

6 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Un drame familial s'est produit vendredi 2 octobre 2026, vers 15 heures, à Ampitambe, dans le fokontany d'Ambatotsipihina, commune d'Antsapandrano, district d'Ambatolampy. Une femme de 42 ans a succombé à de graves blessures à la suite d'une violente scène survenue au domicile conjugal. Le mari aurait surpris son frère aîné à l'intérieur de la maison. Celui-ci, présenté comme l'homme recherché dans cette affaire, aurait réussi à s'échapper après avoir été enfermé dans le domicile. La colère du mari se serait alors retournée contre son épouse. Celle-ci aurait été violemment agressée avant qu'un manche à balai ne lui soit enfoncé dans les parties intimes, provoquant des blessures qui auraient entraîné sa mort.

Responsabilités à établir. Le mari, âgé de 36 ans, constitue le principal mis en cause dans les violences ayant conduit au décès de son épouse. Il a été interpellé et conduit dans les locaux de la gendarmerie, où il est maintenu à la disposition des enquêteurs. Les circonstances exactes de l'agression et son éventuelle qualification pénale devront être établies par la procédure.

Le frère aîné du mari, quant à lui, aurait pris la fuite après avoir réussi à sortir de la maison. Activement recherché par les gendarmes, il devra être retrouvé et entendu afin de déterminer précisément les circonstances de sa présence sur les lieux et son éventuel rôle dans le déclenchement de la dispute. La victime, âgée de 42 ans, a ainsi été prise dans une situation familiale qui a dégénéré en violences mortelles.

Les éléments recueillis à ce stade ne permettent pas d'établir davantage son éventuelle responsabilité dans l'origine de la dispute. Le poste fixe de la gendarmerie d'Antsapandrano mène les investigations et poursuit les recherches du frère aîné en fuite. Une enquête est en cours pour reconstituer précisément la succession des faits et établir les responsabilités de chacun.

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