Madagascar: Action gouvernementale - Des changements palpables sur la croissance et les services essentiels, selon le premier ministre

Croissance au-dessus des prévisions, prix des carburants contenus, amélioration de l'approvisionnement en eau et en électricité, santé de proximité, soutien à l'agriculture : le Premier ministre a présenté des avancées destinées à se traduire dans le quotidien.

Le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison a dressé, sur la chaîne nationale, le tableau des six premiers mois d'action gouvernementale, avec une économie qui retrouve des marges et des mesures destinées à protéger les ménages. La croissance a atteint 4,1 %, dépassant les 3,8 % inscrits dans la Loi de Finances Rectificative. Dans le même temps, le prix des carburants a été maintenu malgré la hausse des cours, afin d'éviter un renchérissement du transport et, par effet domino, des produits de première nécessité.

L'Ariary s'est raffermi et les réserves en devises ont progressé, tandis que la suppression de la TVA de 20 % dans certains secteurs vise à libérer davantage de capacités d'investissement. Le Gouvernement entend parallèlement poursuivre la maîtrise de la dette. Cette orientation cherche ainsi à consolider la reprise tout en préservant le pouvoir d'achat. Sur l'énergie, l'État continue notamment de prendre en charge l'approvisionnement en carburant nécessaire à la JIRAMA, tout en recherchant des sources d'achat moins coûteuses et en accélérant la diversification énergétique.

Impacts sur les ménages

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C'est sur les services essentiels que l'Exécutif veut rendre les avancées les plus visibles. À Antananarivo, plus de 700 000 personnes sont concernées par les efforts engagés sur l'approvisionnement en eau. Pour l'électricité, les mesures ont porté sur l'augmentation de la production, l'acquisition de groupes électrogènes représentant 35 MW supplémentaires et la sécurisation des besoins en carburant. Le projet Volobe demeure, de son côté, l'un des leviers attendus pour renforcer durablement l'offre. La prochaine étape portera davantage sur la distribution et l'amélioration des réseaux afin que l'augmentation des capacités bénéficie effectivement aux usagers.

Dans la santé, des ambulances ont été réparties dans les 24 régions, 260 CSB ont reçu des équipements de scanner et 90 autres ont été mis aux normes. Sur le foncier, la sécurisation des droits se poursuit, tandis que 84 % des dossiers de litiges concernés ont déjà été jugés. Dans l'agriculture, la réduction progressive des importations de riz passe par l'augmentation de la production locale, le recours au riz hybride et l'appui aux producteurs en tracteurs, semences, engrais et matériels.

Proximité et services accélérés

Le Gouvernement veut désormais inscrire ces réalisations dans une transformation plus profonde de l'administration. Les procédures doivent être raccourcies, le traitement des dossiers accéléré et l'intégrité du service public renforcée, parallèlement à la revalorisation de différentes indemnités des agents de l'État. La lutte contre la corruption et les trafics, notamment l'exportation illicite d'or, est présentée comme une ligne rouge, avec la volonté de poursuivre les réseaux impliqués indépendamment du statut de leurs membres.

La sécurité doit également être renforcée par de nouveaux recrutements, davantage d'équipements et de caméras de surveillance, ainsi que par l'implication des communautés à travers les Dina et l'Andrimasom-pokonolona. Les jeunes occupent une place particulière dans cette dynamique, avec davantage de responsabilités dans l'administration, le projet Fandrodro de prêts sans intérêt et Tosik'art en faveur des industries culturelles.

En parallèle, consultations politiques et enrôlement biométrique préparent les prochaines échéances électorales. Après six mois d'efforts, le cap annoncé est celui de l'accélération : faire en sorte que croissance, investissements publics et réformes se mesurent avant tout dans les conditions de vie des Malgaches.