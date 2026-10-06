Madagascar: Températures - La hausse gagne les Hautes Terres et l'Est dès demain

6 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Le thermomètre devrait progressivement grimper dans plusieurs parties de Madagascar cette semaine. D'abord attendue dans le Sud-Ouest, la hausse des températures maximales s'étendra vers le centre et le versant oriental du pays à partir du 7 octobre. Des maximales pouvant atteindre 38 °C sont annoncées à l'échelle nationale.

Le thermomètre devrait grimper dans plusieurs régions au cours de la semaine du 5 au 11 octobre 2026. Dans sa dernière tendance hebdomadaire, publiée dimanche dernier, la Direction générale de la météorologie (DGM) de Madagascar prévoit d'abord une hausse des températures maximales dans le Sud-Ouest du pays. Le phénomène devrait ensuite s'étendre car, à partir de demain, cette hausse concernera également les Hautes Terres centrales ainsi que le versant oriental.

La lecture de cette tendance hebdomadaire indique qu'à l'échelle nationale, les températures maximales prévues durant la semaine évolueront ainsi entre 23 et 38 °C, tandis que les minimales devraient se situer entre 12 et 26 °C.

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Voir plusAbonnements journauxActualités MadagascarActualités politiquesContrastée. Cette montée des températures ne signifie pas pour autant que l'ensemble du pays connaîtra un temps sec. La semaine sera marquée par des conditions contrastées. Des averses localement orageuses restent probables sur le Centre-Ouest et les Hautes Terres centrales. Elles toucheront également la moitié Sud jusqu'à jeudi, avant de s'étendre au Nord-Ouest à partir de vendredi. Par ailleurs, le Sud-Est fait l'objet d'une vigilance fortes pluies, tandis que des vents forts sont prévus sur le littoral Sud jusqu'à demain.

La hausse annoncée des températures constitue ainsi l'une des principales évolutions à suivre cette semaine. Elle progressera du Sud-Ouest vers le centre et l'Est du pays. Les données de cette tendance hebdomadaire ne permettent toutefois pas, à elles seules, de déterminer si les températures attendues seront supérieures aux normales saisonnières d'un début octobre.

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