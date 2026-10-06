Madagascar: Santé maternelle et infantile - Le pays lance l'application mobile gratuite « Izaho sy ny sombin'ny aiko »

Le gouvernement malgache poursuit ses efforts pour offrir des services de santé de qualité à l'ensemble de la population. Au coeur de cette initiative, la santé de la mère, de l'enfant et des jeunes représente un pilier majeur pour garantir un avenir serein aux générations futures.

Dans cette dynamique, le ministère de la Santé publique s'est associé à l'organisation FISA Madagascar ainsi qu'à plusieurs partenaires institutionnels et techniques, notamment du secteur de la communication, pour concrétiser un projet d'envergure nationale en matière de prévention médicale. Les deux institutions annoncent le lancement officiel de l'application mobile intitulée « Izaho sy ny sombin'ny aiko », prévu pour le 7 octobre 2026.

Accessible entièrement gratuitement, cet outil numérique s'adresse à toutes les mères ainsi qu'à leurs proches. La grossesse et la maternité constituent des étapes clés de la vie qui nécessitent une préparation rigoureuse, des connaissances fiables et un accompagnement de tous les instants.

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Prévention. L'objectif principal de cette plateforme est de prévenir les complications graves pouvant survenir pendant la grossesse, au moment de l'accouchement ou durant la période postnatale. Face aux défis d'accès aux infrastructures médicales, notamment pour les femmes résidant loin des centres de santé, l'application met à disposition des informations vitales. Elle permet de reconnaître rapidement les signes de danger, de savoir quelle conduite adopter en cas de difficulté et d'apaiser les inquiétudes légitimes des futures mères grâce à des conseils pratiques et vérifiés.

Pensée comme un compagnon numérique du quotidien, la plateforme implique l'ensemble du cercle familial. Si les femmes enceintes y trouvent un guide précieux pour préparer leur accouchement et suivre l'évolution de leur santé, les conjoints, la famille et le personnel soignant y disposent également de fonctionnalités adaptées pour apporter leur contribution. Grâce à cet outil interactif, la détection précoce des symptômes permet une prise en charge rapide, marquant une avancée significative pour la protection de la mère et de l'enfant à Madagascar.