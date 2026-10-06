Madagascar: Éducation nationale - Réclamation du paiement des indemnités de craie

Comme chaque année, la célébration de la Journée mondiale des enseignants est l'occasion, pour le corps enseignant, d'interpeller les décideurs politiques sur les défis inhérents à leur corps et, surtout, au monde de l'enseignement et de l'éducation dans le pays.

Défis tant sur le plan budgétaire, technique, organisationnel qu'humain. C'est dans cette logique qu'une frange du personnel du ministère de l'Éducation nationale (MEN), plus précisément le personnel administratif, revendique le paiement de son indemnité de craie. « Une indemnité (de 150 000 Ar) qui revient de droit à tous les agents du MEN », a-t-on lancé hier.

Le personnel administratif et enseignant dit également avoir été lésé et exige le paiement, dans les plus brefs délais, de cette somme. Somme qui devait être payée depuis le mois d'août, selon les agents concernés.

Défis. Si les défis sont connus, les avancées enregistrées ces derniers mois, ces dernières années, en la matière, peinent à se faire remarquer tant les écarts et les besoins sont énormes.

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Les acteurs, comme la confédération syndicale SEMPAMA, avancent des pistes de solutions devant permettre de réformer le système éducatif malgache. Le virage vers le budget-programme, ou encore la valorisation ainsi que la capitalisation des organismes servant de balises aux décideurs, font partie des recommandations avancées.