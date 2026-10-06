Afrique: Football - Qualification CAN U23 2027 - Les Barea U23 montent en puissance avant le défi sud-africain

Qualifiés pour le deuxième tour préliminaire de la CAN U23 2027 après le forfait des Comores, les Barea Espoirs poursuivent leur préparation à Antananarivo en vue de leur double confrontation face à l'Afrique du Sud, prévue en novembre. Entre détection, évaluation et consolidation du groupe, le staff technique s'active pour bâtir une équipe compétitive, capable de rivaliser avec l'une des nations les plus redoutables du continent.

Les joueurs locaux présélectionnés ont récemment disputé un match test contre la sélection de Moramanga. Une rencontre soldée par une victoire convaincante sur le score de 4 buts à 1. Au-delà du résultat, cette opposition a servi de laboratoire pour le staff conduit par Boualem Mankour. Le technicien franco-algérien a d'ailleurs livré ses premières observations. Selon lui, plusieurs éléments ont déjà marqué des points. « Nous avons vu à peu près huit à neuf joueurs qui sont sortis du lot », a-t-il confié, tout en précisant que certains éléments attendus n'avaient pas encore rejoint le groupe.

Pour autant, le chantier reste important. Le coach estime que si les joueurs malgaches disposent naturellement de qualités techniques reconnues, des progrès sont encore nécessaires sur les plans tactique, physique et mental. Lors du match d'application, Boualem Mankour s'est notamment montré plus satisfait de la prestation de la seconde équipe alignée. « Elle faisait davantage circuler le ballon, cherchait à construire et à déséquilibrer l'adversaire », a-t-il expliqué. Des aspects qu'il juge indispensables face à une formation sud-africaine habituée aux exigences du haut niveau.

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L'objectif du staff est désormais de dégager un noyau solide composé de joueurs locaux avant d'y intégrer progressivement les expatriés suivis depuis plusieurs semaines. Le sélectionneur souhaite ainsi disposer d'une pré-liste élargie afin d'anticiper les blessures et les baisses de forme. Plusieurs joueurs évoluant à l'étranger sont observés grâce aux vidéos de leurs rencontres et aux échanges avec leurs entraîneurs. « Je pense que je vais partir vers le 19-20 octobre pour aller voir directement les expatriés, parce que le temps va être très court », a-t-il ajouté.

Éclaircissement. Du côté de Solonirina Raharijaona, Hery Nirina Ralison et de l'ensemble du staff, le mot d'ordre reste le même : poursuivre le travail dans la sérénité. Malgré quelques ajustements organisationnels, la préparation suit son cours avec l'ambition de présenter une équipe compétitive. « Nous lançons un appel à tous : laissez-nous travailler. Jugez-nous sur le travail accompli et sur les missions qui nous ont été confiées », souligne le communiqué. La présence de Boualem Mankour à la tête des Barea U23 marque également un nouveau chapitre.

Son précédent passage dans l'environnement de la sélection avait pris fin dans un contexte marqué par des désaccords liés à des questions administratives et financières. Depuis, les différentes parties assurent avoir tourné la page. Le technicien franco-algérien, qui avait déjà travaillé avec les sélections nationales malgaches, affirme aujourd'hui vouloir se concentrer uniquement sur le terrain et sur le développement du football local, tandis que les responsables du projet lui réaffirment leur confiance pour conduire les Espoirs dans cette campagne qualificative.

D'ailleurs, comme l'avait annoncé la fédération, il n'y avait pas de contrat sur les autres sélections nationales à part les Barea A. « Je n'ai rien signé. Et bénévolement, ils nous payent sur les frais de mission, le déplacement normal, l'hôtel et tout comme ça. Mais il n'y a pas de contrat pour l'instant. Le contrat viendra une fois qu'on arrivera petit à petit. D'abord, le travail. Et après, demain ? On verra », conclut Boualem Mankour.

Face à l'Afrique du Sud, la tâche s'annonce relevée. Mais les Barea U23 entendent mettre à profit ces semaines de préparation pour renforcer leur cohésion et affiner leur projet de jeu. Avec un groupe local en pleine évaluation et l'arrivée prochaine des expatriés, l'aventure entre dans une phase décisive. Le rêve d'une qualification à la CAN U23 2027 et d'un parcours menant vers les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 reste plus que jamais d'actualité.