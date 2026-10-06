Madagascar: Lutte - REDT - Le payr représenté par trois athlètes à Maurice

La lutte malgache s'apprête à relever un nouveau défi sur la scène régionale. Madagascar sera représenté par trois athlètes lors de la troisième édition du Regional Education and Development Wrestling Tournament (REDT), prévue du 8 au 18 octobre à l'île Maurice. Une compétition qui réunira plusieurs nations africaines et de l'océan Indien, notamment La Réunion, les Comores, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Burundi et la Namibie.

La délégation malgache sera composée de Francia Nomenjanahary Randriatiana (-45 kg), Rakotomanga Louis Noël François (-57 kg) et Razafimahova Zetony Lancia (-57 kg). Les trois représentants défendront les couleurs nationales dans les deux disciplines inscrites au programme, à savoir la lutte olympique sur tapis et le Beach Wrestling. Avant leur départ, le président de la Fédération malgache de lutte (FML), Mamitiana Raveloson, a procédé, samedi, à la remise officielle des billets d'avion et des équipements nécessaires à la compétition.

Survêtements, tenues de combat, polos et t-shirts ont été remis aux athlètes, ainsi qu'aux deux entraîneurs et à la cheffe de délégation, réunis à l'ANS Ampefiloha dans le cadre de leur préparation finale. Pour le président de la FML, cette participation revêt une importance particulière. « C'est une opportunité pour nos lutteurs d'acquérir davantage d'expérience internationale et d'élever leur niveau de performance. Un stage animé par des experts internationaux précédera la compétition, aussi bien pour les athlètes que pour les arbitres. Nous espérons revenir avec des médailles, car lors de notre précédente participation, nous étions toujours en or », a-t-il expliqué.

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Voir plusAbonnements journauxActualités MadagascarActualités politiquesTous les regards seront particulièrement tournés vers Francia Nomenjanahary Randriatiana. La jeune lutteuse de 16 ans enchaînera en effet avec les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, programmés du 29 octobre au 6 novembre. L'escale mauricienne constituera ainsi un véritable test grandeur nature avant ce rendez-vous historique. « Je suis prête à porter haut les couleurs de Madagascar à Maurice et aux JOJ. Je me suis bien préparée pour ces deux échéances et je donnerai le meilleur de moi-même », a confié l'athlète, déterminée à marquer l'histoire de la lutte malgache sur la scène internationale.

La Fédération concentre déjà ses efforts sur les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Selon Mamitiana Raveloson, Francia bénéficiera d'une préparation privilégiée grâce à sa participation à un camp d'entraînement international regroupant des athlètes issus d'une vingtaine de pays, avant son entrée en lice en Beach Wrestling. La jeune lutteuse rejoindra directement Dakar après son passage à Maurice, accompagnée de son entraîneur, Ando.

Le président de la Fédération a également souligné que toutes les démarches administratives ont déjà été effectuées afin de mettre l'athlète dans les meilleures conditions possibles. Il a toutefois lancé un appel au ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'au Comité olympique malgache, regrettant l'absence d'informations concernant le regroupement officiel des athlètes malgaches, à quelques semaines de cette échéance historique pour la lutte nationale.