Madagascar: Makua Festival - Deuxième édition : Grand retour de l'événement avec Rossy, Rijade, Joyce Makue et une trentaine d'artistes à Tamatave

Après une année d'interruption, le Makua Festival signe son grand retour à Toamasina. Lancé en 2024 lors d'une première édition qui avait marqué la capitale de l'Est par son ampleur et sa dimension culturelle, l'événement n'avait pas été reconduit l'année suivante. Cette deuxième édition se tiendra du 29 octobre au 1er novembre au Jet d'Eau Tamatave, un site pouvant accueillir jusqu'à 30 000 personnes par jour.

Organisé en collaboration avec la Commune urbaine de Toamasina, le festival ambitionne de contribuer au rayonnement économique, culturel et touristique de la ville. « C'est un événement pensé pour faire avancer Toamasina tout en offrant une véritable vitrine aux artistes malgaches », souligne Shyn, l'organisateur.

Le public pourra assister à un grand carnaval d'ouverture, qui fera l'objet d'un concours doté de prix cette fois-ci. Le programme mettra ensuite à l'honneur les traditions et les expressions culturelles de l'Atsinanana, avec notamment des groupes de vakodrazana et de musique traditionnelle, telles que le basesa et le kaiamba, entre autres.

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Dès midi chaque jour du festival, les visiteurs profiteront d'animations DJ, d'espaces pour les jeunes talents, de jeux, d'une garderie, de photobooths et de 119 stands. Chaque journée accueillera au moins une dizaine d'artistes sur deux scènes, de l'après-midi jusqu'aux grands spectacles en soirée.

Voir plusAbonnements journauxActualités MadagascarActualités politiquesÀ l'affiche figurent Rossy, Ceasar, LJo, Nate Tex, Big MJ, Dadi Love, Maman'i Tsôlôlô, Joyce Mena, Rijade, ainsi qu'une forte représentation d'artistes locaux.

La clôture, le 1er novembre, sera assurée par Shyn et les artistes de Makua Entertainment, pour un final qui s'annonce comme l'un des temps forts de ce festival de retour à Tamatave. Un important dispositif de sécurité, de secours et d'assistance médicale accompagnera l'événement tout au long des festivités afin de gérer le public, qui sera tout de même de grande envergure.

Shyn et Denise seront soutenus par Yas Madagascar, dont ils sont ambassadeurs depuis plusieurs années déjà.