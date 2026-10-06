Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 166 mesures de circulation prévues pour préserver la mobilité dans la capitale

6 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Cent soixante-six mesures d'apaisement et de régulation ont été retenues pour organiser les déplacements, sécuriser les usagers et limiter les perturbations durant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, a indiqué mardi le gouverneur de Dakar Ousmane Kane.

Le dispositif de circulation vise à assurer la mobilité des populations et la continuité des activités quotidiennes dans la capitale, a déclaré M. Kane.

"Notre principe doit être clair : permettre aux Jeux de fonctionner sans empêcher Dakar de fonctionner", a déclaré le gouverneur lors d'un point de presse consacré à la présentation du dispositif de circulation prévu autour des sites de compétition.

Les travaux techniques conduits avec les différents acteurs de la mobilité, notamment le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), ont permis d'identifier les points de circulation sensibles et de définir des mesures adaptées à leur niveau de gravité.

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Selon l'ingénieure en circulation routière du CETUD, Mariama Diop Seye, les points jugés critiques feront notamment l'objet d'une présence renforcée, d'un contrôle des flux et d'un suivi opérationnel, avec des plans de contingence et une capacité d'ajustement en temps réel.

Le dispositif prévoit également la priorisation de certaines voies pour les bus des JOJ et les piétons, ainsi que des mesures destinées à maintenir la circulation des transports collectifs et à sécuriser les accès aux sites.

Le gouverneur a insisté sur l'importance de l'information afin de permettre aux populations d'anticiper les restrictions, les déviations et les itinéraires alternatifs.

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