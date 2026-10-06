Sénégal: Plaidoyer de chefs de villages frontaliers pour le renforcement des infrastructures sociales de base

Nioro du Rip — Les chefs de villages des localités frontalières avec la Gambie du département de Nioro du Rip (Kaolack, centre) ont invité, mardi, les pouvoirs publics à renforcer les infrastructures sociales de base et les dispositifs de sécurité afin d'améliorer les conditions de vie des populations et de favoriser le développement de ces zones.

Ils ont formulé cette demande lors d'un atelier de sensibilisation et de renforcement de capacités des chefs de villages frontaliers avec la Gambie, organisé au Centre de formation professionnelle de Nioro du Rip à l'initiative de la sous-commission régionale de gestion des frontières.

La rencontre était présidée par le gouverneur de Kaolack, Guedji Diouf, en présence du préfet de Nioro du Rip Ibrahima Fall, des sous-préfets d'arrondissement, des forces de défense et de sécurité et de plusieurs chefs de villages.

Le président de l'Association départementale des chefs de village de Nioro, Mamade Ba, a évoqué plusieurs difficultés liées notamment à l'accès aux soins, à l'eau potable, au désenclavement et à la qualité du réseau de téléphonie mobile.

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Il a également signalé l'enclavement de certaines localités frontalières, estimant que cette situation constitue un frein au développement économique.

Les participants ont également fait part de leurs préoccupations liées au vol de bétail et demandé un renforcement des patrouilles nocturnes dans les villages frontaliers.

Ibrahima Loum, représentant du chef de village de Nguer français a plaidé pour la construction de la route reliant Keur Samba Kouta à Keur Ayib afin de désenclaver cette zone.

Il a également sollicité la construction d'une case de santé à Nguer français, soulignant que des habitants sont parfois contraints de se rendre en Gambie pour bénéficier de soins.

Dans le village de Tawefkh, situé dans la commune de Keur Maba et à la frontière avec la Gambie, l'adjoint au maire, El Hadji Ndiaye, a évoqué les difficultés liées à l'accès à l'électricité et à l'eau potable.

Il a également fait état de l'exploitation "illégale" de carrières dans la zone par des ressortissants du pays voisin.

En réponse à ces préoccupations, le gouverneur de Kaolack a assuré de l'engagement de l'État à renforcer les infrastructures sociales de base dans les localités frontalières, conformément aux missions de la Commission nationale de gestion des frontières.

Guedji Diouf a notamment cité les interventions du Programme d'urgence de modernisation des axes et frontières (PUMA) et du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC).

Il a indiqué que la délimitation des frontières constitue une priorité pour les pouvoirs publics. Le gouverneur a également rappelé que plusieurs projets sont en cours dans les zones frontalières et devraient être achevés dans les meilleurs délais.

Concernant les problèmes de téléphonie, il a préconisé un renforcement de la couverture et de la qualité du réseau des opérateurs afin de réduire les difficultés de communication dans ces localités.

Le chef de l'exécutif régional a, par ailleurs, invité les chefs de villages à jouer pleinement leur rôle dans la veille et l'alerte en signalant aux autorités toute situation suspecte ou tout problème constaté dans leurs localités.